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Karasu Kanalı Tünelinde sona gelindi - Son Dakika

Karasu Kanalı Tünelinde sona gelindi

14.02.2022 12:18
Karasu Kanalı Tünelinde sona gelindi

Hatay'da yapımında sona gelinen Karasu Kanalı tünelleri tamamlandığında saniyede 50 ton su Reyhanlı Barajına aktarılacak.

Hatay'da yapımında sona gelinen Kara su Kanalı tünelleri tamamlandığında saniyede 50 ton su Reyhanlı Barajına aktarılacak.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Karasu kanalı tünellerinde incelemelerde bulundu. Tahtaköprü Barajından suyu alıp Reyhanlı Barajına taşıyacak Karasu kanalında sona gelindiğini belirten Yayman tünelde son 180 metrenin kazıldığını işığın gözükmesine son 180 metre kalındığını söyledi. Yayman "Karasu Kanalının toplam uzunluğu 36 kilometre ve eni 7 metre olacak. Kanaldaki tünel uzunluğu ise 3 bin 400 metre olacak. Tünelden 1 saniyede 50 ton su Reyhanlı Barajına aktarılacak. Kendi sınıfında Türkiye'nin en büyük derivasyon kanalı yatırımdır. T1 ve T2 olmak üzere iki adet beton tünel bulunan kanalda tünelin uzunluğu 3.4 kilometre olacak. Amik Ovasının GAP projesi olan kanalımız 2022 yılının sonunda tamamlanıp Tahtaköprü'nün suyunu Reyhanlı Barajına taşıyacak" dedi. - HATAY

Karasu Kanalı Tünelinde sona gelindi

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Milletvekili, AK Parti, Hatay, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karasu Kanalı Tünelinde sona gelindi - Son Dakika Ekonomi


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