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Karatay Halk Ekmek'te ekmeğin fiyatı 2 liraya düşürüldü - Son Dakika

Karatay Halk Ekmek'te ekmeğin fiyatı 2 liraya düşürüldü

14.02.2022 13:08
Karatay Halk Ekmek'te ekmeğin fiyatı 2 liraya düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklamasının ardından Karatay Halk Ekmek Fabrikası da, ekmeğin fiyatını 2,35'ten 2 TL'ye indirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklamasının ardından Karatay Halk Ekmek Fabrikası da, ekmeğin fiyatını 2,35'ten 2 TL'ye indirdiğini açıkladı.

Karatay Halk Ekmek Fabrikası, temel gıdada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından 2 lira 35 kuruştan satılan ekmek fiyatını 2 TL'ye düşürme kararı aldığını açıkladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da söz konusu açıklamayı sosyal medya hesaplarından duyarak, alınan kararı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Karatay Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ve piyasada 2,35 liraya satılan ekmeklerin yapılan indirimle vatandaşlara artık 2 TL'ye ulaşacağını ifade eden Başkan Hasan Kılca, temel gıdada KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrıca teşekkür etti.

Hasan Kılca, "Temel gıdada KDV oranını yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu kararın hem esnafımızda hem de vatandaşlarımızda önemli bir rahatlamaya vesile olacağına inanıyoruz. Bu gelişme ile İşletmecimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde Karatay Halk Ekmek Fabrikası fiyatını 2.35'ten 2 TL'ye indirdi. Sağlıklı bir ortamda üretilen ekmeklerle vatandaşımıza hizmet veren Karatay Halk Ekmek Fabrikası yönetimini ve çalışanlarını bu süreçteki hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız bu ekonomik darlığı daha az hissederek atlatmak adına bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Karatay Halk Ekmek'te ekmeğin fiyatı 2 liraya düşürüldü
Karatay Halk Ekmek'te ekmeğin fiyatı 2 liraya düşürüldü
Karatay Halk Ekmek'te ekmeğin fiyatı 2 liraya düşürüldü

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Halk Ekmek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karatay Halk Ekmek'te ekmeğin fiyatı 2 liraya düşürüldü - Son Dakika Ekonomi


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