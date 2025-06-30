Karmod'dan Gürcistan'a Deniz Bisikleti İhracatı

Karmod, üretimini yaptığı plastik pedallı deniz bisikletlerinden Gürcistan'a 30 adet ihracat gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ihracatı gerçekleştirilen pedallı deniz bisikletleri Batum'un Karadeniz sahilinde yer alan eğlence mekanında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu İhracat Koordinatörü Abdullah Yüzügüleç, eğlence sektörüne yönelik geliştirdikleri pedallı deniz bisikletlerinin yurt dışından, özellikle Avrupa ve Orta Asya ülkelerinden talep aldığını belirtti.

Deniz bisikletinin deniz plajları, göl ve göletlerde eğlence aktivite tercihleri arasında yer aldığını aktaran Yüzügüleç, "Bisikletimizle sahillerde ve göletli parklardaki su üzerinde kullanıcılar keyifli zaman geçiriyorlar. Pedallı sürüş keyfi ve güvenliğiyle deniz bisikleti eğlence mekanlarının vazgeçilmez aktiviteleri arasında yer alıyor. Ürünlerimize Fransa, İtalya, Bulgaristan, Romanya gibi Avrupa ülkeleriyle Gürcistan, Azerbaycan gibi Orta Asya ülkelerinden yoğun talepler geliyor." ifadelerini kullandı.

Yüzügüleç, Karmod olarak eğlence sektörüne yönelik ürünler geliştirmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğlence sektörüne yönelik su kaydırağı gibi üretimlerimiz de bulunuyor. Avrupa'da pedallı tekne olarak da isimlendirilen deniz bisikletlerinin üretimini uzun süredir yapıyoruz. Daha fonksiyonel kullanım için ürün üzerinde geliştirmeler de yapıyoruz. Deniz bisikleti farklı renklerde üretilebiliyor. Güneşten koruma amaçlı tenteli modellerimiz de bulunuyor. Hafif yapısıyla su üzerinde pedal hareketleriyle çok pratik yol alabiliyor. Sağa sola kolayca manevra yapılabiliyor. Gürcistan projesi kapsamında 30 adetten oluşan deniz bisikletini 9 günde üretimini tamamlayarak Batum'a sevk ettik. Ürünler şehrin Karadeniz sahilinde yer alan eğlence mekanında kullanılacak."