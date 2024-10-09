Karmod, Erasmus+ Öğrencilerini Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod, Erasmus+ Öğrencilerini Ağırladı

Karmod, Erasmus+ projesi kapsamında, öğrencilere sürdürülebilirlik uygulamalarını tanıttı.

09.10.2024 16:16
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Karmod, Erasmus+ projesi kapsamında Türkiye'ye gelen öğrencileri üretim tesislerinde ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erasmus+'a başvurdukları projeleri için hibe almaya hak kazanan Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesinin "Biz 17'yiz" projesi kapsamında Almanya ve Hollanda'dan Türkiye'ye gelen öğrenciler ve Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesinin öğrencileri Karmod'un sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi alarak üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında öğrencilere, Karmod Fabrika Müdürü Tamer Yaman refakat etti. Yaman, üretim hatlarını gezdirerek öğrencilere yalın üretim modeli ve 5S sistemi ile kaynak israfının nasıl önlendiğini anlattı. Öğrenciler, yeni teknolojilerin kullanımıyla sürdürülebilirliğe nasıl katkı sağlandığını yerinde görme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Hakan Durmaz, şirket olarak Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda öğrencilere katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Durmaz, sürdürülebilir kalkınma için kaynakların verimli kullanımının önemini vurgulayarak, Karmod'un üretimlerinde "Sürdürülebilir Çözümler" hedefine odaklandığını belirtti.

Şirketin bu kapsamda gerçekleştirdiği faaliyetlere değinen Durmaz, şunları kaydetti:

"Fabrika üretim tesislerimizde GES sistemine geçiş yaptık. Şu aşamada enerji ihtiyacımızı güneşten karşılıyoruz. Bu yıl itibariyle firmamızda büyük ölçüde elektrikli araçları kullanmaya başladık. Üretimimize yeni teknolojileri kazandırarak kaynak bazlı karbon salınımlarını ortadan kaldırdık. Ürün standartlarıyla fireleri minimize ettik ve bu fireleri dönüştürülebilir hale getirdik. Ürettiğimiz yapılarda yüksek yalıtımla iklim enerji verimliliğini artırdık. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızla ilgili özellikle okullardan gelen taleplere kapımızı her zaman açıyoruz. Teknik olarak öğrencilere en iyi katkıyı sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod, Erasmus+ Öğrencilerini Ağırladı - Son Dakika

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