Kars'ta elektrik şebekesi yer altına alınıyor - Son Dakika
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Kars'ta elektrik şebekesi yer altına alınıyor

30.06.2022 15:15
Kars'ta elektrik şebekesi yer altına alınıyor

Kars'ta elektrik şebekesi yer altına alınıyor.

Kars'ta elektrik şebekesi yer altına alınıyor. ARAS EDAŞ ekipleri kentin bir çok noktasında elektrik hatlarında çalışma yapıyor.

ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörlüğü şehir içi enerji hatlarının yeraltına alınması yönünde başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren ARAS EDAŞ İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, "Enerji tedariği sürekliliğinin sağlanması, elektrik kesintilerinin minimize edilmesi amacı ile her yıl elektrik dağıtım şebekemizi yenileme yatırım tesis çalışmaları yapıyoruz. 2022 yılında Kars ilimiz genelinde 82 projemiz ile yaklaşık 295 milyon TL'lik yatırım yapacağız. Günümüz dünyasında elektrik enerjisi öneminin yadsınamaz gerçekliği ile ülkemizin güzide şehirlerinden Serhat şehri Kars'ta yaşayan halkımızın, müşterilerimizin kaliteli elektrik enerjisi kullanımını sağlamak, hizmet kalitemizi sürekli artırmak ve müşteri memnuniyetini kazanmak için bütün birimlerimiz ile yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımızın müşterilerimizde karşılık bulması bizleri ziyadesi ile memnun etmekte ve motivasyonumuzu artırmaktadır" dedi.

İsabeyoğlu, "Kars ili olarak Türkiye'nin en yüksek memnuniyet oranına sahip 4. ili olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmetlerimizi takdir eden Kars halkına ve başarıda büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Enerji tedariği sürekliliğinin sağlanması, elektrik kesintilerinin minimize edilmesi amacı ile her yıl elektrik dağıtım şebekemizi yenileme yatırım tesis çalışmaları yapıyoruz. 2022 yılında Kars ilimiz genelinde 82 projemiz ile yaklaşık 295 milyon TL'lik yatırım yapacağız. Özellikle şehir şebekelerimizin yer altı kablolu olarak tesis edilmesi çalışmalarının yoğun olduğu 2022 yatırım programımızda Kars Belediyesi ve İlçe Belediyelerimiz ile koordinasyonlu olarak yürüttüğümüz proje hazırlıklarımızda Kars merkezde 42 km olmak üzere ilçelerimiz ile birlikte 64 km yer altı kablosu yatırımı planladık ve sahada çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızdan dolayı çevreye vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ancak çalışmalarımızı tamamladıktan sonra elektrik kesintilerinin azaltılması ve daha aydınlık cadde ve sokaklarımızla memnuniyetlerini kazanacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan kent genelinde hemen hemen bütün cadde ve sokaklarda ARAS EDAŞ ekiplerince çalışma yürütülüyor. Yürütülen çalışmalarla Kars'ta elektrik kesintisi yaşanmayacak. - KARS

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Kaynak: İHA

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta elektrik şebekesi yer altına alınıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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