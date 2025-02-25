Kars'ta Yapı Ruhsatlarında Artış

Ekonomi

Kars'ta 2024 yılının dördüncü çeyreğinde verilen yapı ruhsatı sayıları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim- Aralık 2024 döneminde Kars'ta toplam bin 313 daire için yapı ruhsatı verilirken, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 988 oldu.

Kentteki konut ihtiyacının artması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte, 2024 yılının son çeyreğinde verilen ruhsat sayısında önemli bir artış kaydedildi. Yetkililer, bu artışın hem yeni konut projelerinin hayata geçirilmesi hem de mevcut yapıların yenilenmesi sürecini hızlandıracağını belirtiyor.

Verilen ruhsatların büyük bölümünü toplu konut projelerinin oluşturduğu, ayrıca bireysel konut taleplerinde de artış gözlendi.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde yapı ve kullanım izni verilen daire sayıları ise şöyle sıralandı.

Ağrı'da 2024 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 434, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 492 oldu. Kars'ta 2024 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 1 313, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 988, Iğdır'da yapı ruhsatı verilen daire sayısı 602, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 586 ve Ardahan'da 2024 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 548, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 13 oldu. - KARS