Kars ve Gebze Arasında Kardeş Oda Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kars ve Gebze Arasında Kardeş Oda Protokolü

Kars ve Gebze Arasında Kardeş Oda Protokolü

Kars ve Gebze Ticaret Odaları, ekonomik iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek için protokol imzaladı.

10.11.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Gebze Ticaret Odası arasında imzalanan kardeş oda protokolü, 2 şehir arasında ekonomik iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu anlamlı protokol, hem Kars'ın hem de Gebze'nin iş dünyasına yeni açılımlar sunarken, 2 bölgenin ticari ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Protokol imza töreninin ardından, 2 odanın meclis üyeleri ortak bir toplantı gerçekleştirdi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, 2 oda arasında kurulan güçlü bağın önemli olduğunu belirtti.

Bozan, "Bugün attığımız imza, sadece kağıt üzerinde kalmayacak; Kars ve Gebze iş dünyasının somut adımlarla bir araya gelmesi için bir köprü olacak. Üyelerimiz için ticari fırsatları artırmayı ve sektörel iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu protokol, Kars'ın yerel değerlerini ulusal ve uluslararası arenada daha görünür kılmamıza da katkı sağlayacak" dedi.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Arslan ise Kars ve Gebze arasında kurulan kardeşlik bağının uzun vadeli hedeflere ulaşmada önemli bir destek olacağını söyledi.,Arslan, "Kars ile olan bu kardeşlik, sadece bir iş birliği değil, kültürel ve ekonomik anlamda da büyük bir dayanışmayı ifade ediyor. Hem üyelerimize yeni pazarlar ve iş birliği fırsatları oluşturmayı, hem de ortak projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyoruz. Gebze olarak, Kars'ın kültürel zenginliğini ve ticari potansiyelini daha yakından tanıma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Toplantıda, 2 odanın temsilcileri sektörel iş birlikleri, yatırım fırsatları, ihracat potansiyelleri ve üyeler arasında güçlü bir iletişim ağı kurulması konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, Kars'ın zengin kültürel mirasını tanıtarak turizmdeki potansiyeli artırma ve Gebze ile birlikte yeni projeler geliştirme konusunda planlar yapıldı.

Bu önemli iş birliğinin, Kars'ın sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere ulaştıracağı ve iki şehrin ticari ilişkilerinin geleceğe yönelik sağlam adımlarla ilerlemesine katkı sağlayacağı ifade edildi. - KARS

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Yönetim, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Gebze, kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars ve Gebze Arasında Kardeş Oda Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
09:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
08:30 Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu
07:34 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü’nde toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 10:22:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kars ve Gebze Arasında Kardeş Oda Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.