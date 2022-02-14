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Kartepe'de KDV indirimi denetimlerine başlandı - Son Dakika

Kartepe'de KDV indirimi denetimlerine başlandı

14.02.2022 13:11
Kartepe'de KDV indirimi denetimlerine başlandı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından ilçe genelinde denetimlerine başladı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından ilçe genelinde denetimlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından, indirimli KDV oranları 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başladı. Alınan bu karar sonrasında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerine başladı. Zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde gıda ürünü satan işletmeler, birer birer denetlenirken, denetimlerde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında ilçe genelinde denetimlerimize başladık. Bu denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Esnafımızın alınan karar sonrasında fiyatlarını düzenlemeleri gerekiyor. Aksi durumda yasal işlemler yapılacaktır. Hemşehrilerimiz yaşanabilecek olumsuz durumlarda bizlere ulaşabilirler" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de KDV indirimi denetimlerine başlandı
Kartepe'de KDV indirimi denetimlerine başlandı
Kartepe'de KDV indirimi denetimlerine başlandı

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Kartepe Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, cumhurbaşkanı, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kartepe'de KDV indirimi denetimlerine başlandı - Son Dakika Ekonomi


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