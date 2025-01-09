Kaspersky'den Yeni Kripto Dolandırıcılığı Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Kaspersky'den Yeni Kripto Dolandırıcılığı Uyarısı

Kaspersky, kripto varlıklar vaadiyle kullanıcıları dolandıran yeni bir yöntemi ortaya çıkardı.

09.01.2025 13:52
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Kaspersky araştırmacıları, kullanıcıları ücretsiz kripto varlıkları edinme maskesi altında para aktarmaya yönlendiren yeni bir kripto para dolandırıcılığı yöntemini ortaya çıkardığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yöntem, finansal konulara odaklanan YouTube videolarına bırakılan yorumlar aracılığıyla işliyor.

Yorumlar, yeni oluşturulan hesaplar tarafından yazılıyor ve sözde USDT token'ları içeren bir kripto cüzdanı için bir tohum ifadesini içeriyor. Tohum ifadeyi bilmek, genellikle kripto cüzdanındaki fonları kontrol etmek anlamına geldiğinden, kolay para beklentisiyle cezbedilen ve durumdan şüphelenmeyen kullanıcılar, kolayca dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.

Bu dolandırıcılık tekniği, güven oluşturmak için kripto para cüzdanlarının teknik varlığından faydalanıyor. Sağlanan cüzdan bilgileri gerçek ve USDT cinsinden bir bakiye mevcut olduğundan, kullanıcıları kandırmak kolaylaşıyor. Kullanıcılar işlem geçmişini de görüntüleyebiliyor.

Kullanıcı, tohum ifadesini kullanarak cüzdana erişmeye çalıştığında, USDT'yi çekmek için cüzdanda bulunmayan "TRX" (Tron) cinsinden belirli bir komisyon ücreti ödenmesi gerektiğini fark ediyor.

Kullanıcı ücreti karşılamak için kişisel cüzdanından TRX transfer ederse, bu fonlar derhal dolandırıcılar tarafından kontrol edilen başka bir cüzdana yönlendiriliyor. Yem cüzdanı, işlemleri yetkilendirmek için ek izinler gerektiren bir çoklu imza hesabı olarak yapılandırılıyor. Tuzağa düşen kişi, "komisyonu" ödedikten sonra doğrudan para transfer etmeye çalışsa bile, bu mümkün olmuyor.

"Dikkatlice düzenlenmiş bir dolandırıcılık yöntemi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Web İçerik Analisti Olga Svistunova, bu yöntemin "etik değerleri şüpheli" olan kişileri hedef aldığını belirtti.

Svistunova, "Ne demişler, 'Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir.' Bu yöntem, kullanıcılara başkalarının nimetlerinden faydalanma vaadi sunuyor. Ancak gerçekte, kullanıcı farkında olmadan dikkatlice düzenlenmiş bir dolandırıcılığın kurbanı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kripto para platformlarıyla etkileşime geçerken dikkatli olmanın ve etik davranmanın önemini sürekli vurguladıklarını aktaran Svistunova, "Dolandırıcılar, tekniklerini geliştirmeye devam ediyor. Bu da kullanıcıların dikkatli ve bilgili olmalarını çok daha önemli hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky uzamanları, kriptoyla ilgili faaliyetlerde bulunurken çevrim içi ücretsiz kripto varlıklarına şüpheyle yaklaşılması; çevrim içi dolandırıcıları tespit etmek için Kaspersky Daiyl'de yer alan ipuçlarının okunması; yalnızca saygın ve denenmiş kripto cüzdan uygulamaları ile borsa internet sitelerinin kullanılmasını; resmi siteler üzerinden oturum açarak uygulamaların yasal kaynaklardan indirilmesini; kimlik avı sitelerine erişimi veya kötü amaçlı yazılım çalıştırmayı engelleyen kapsamlı bir bilgisayar ve akıllı telefon koruma çözümü kullanılmasını öneriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den Yeni Kripto Dolandırıcılığı Uyarısı - Son Dakika

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