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Kastamonu'da 2021 yılında 6 bin 264 konut el değiştirdi - Son Dakika

Kastamonu'da 2021 yılında 6 bin 264 konut el değiştirdi

20.01.2022 15:39
Kastamonu'da 2021 yılında 6 bin 264 konut el değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verilerine göre Kastamonu'da 2021 yılında 6 bin 264 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verilerine göre Kastamonu'da 2021 yılında 6 bin 264 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2021 yılı konut satış istatistikleri verilerini paylaştı. Buna göre, 2021 yılında Kastamonu'da toplam konut satış sayısı 6 bin 264 olurken geçen yıla göre yüzde 8,9 oranında konut satışlarında bir azalma meydana geldi. İpotekli konut satışları geçen yıla göre yüzde 57,5 oranında azalarak bin 120 adet olurken diğer konut satışları yüzde 21,3 oranında artış göstererek 5 bin 144 adet oldu.

2021 yılındaki konut satışları aylara göre incelendiğinde en yüksek konut satışının bin 27 adet ile Aralık ayında, en düşük konut satışının ise 281 adet ile Mayıs ayında gerçekleştiği görüldü.

2021 yılında 2 bin 804 konut ilk defa satılırken toplan konut satışı içerisindeki oranı yüzde 44,8 oldu. İkinci el konut satış sayısı ise 3 bin 460 olurken toplam konut satışı içerisindeki oranı yüzde 55,2 olarak gerçekleşti. Kastamonu il genelinde 2021 yılında erkekler yüzde 60,3 pay ile 3 bin 778, kadınlar yüzde 34,3 pay ile 2 bin 146 konut sahibi olurken, yüzde 2,0 pay ile 126 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

Kastamonu genelinde konut satışları 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,4 oranında artarak bin 27 oldu. Kastamonu'da ipotekli konut satışları 2021 Aralık ayında 210 adet olarak gerçekleşti

Kastamonu il genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 320,0 oranında artarak 210 oldu. Kastamonu'daki toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında yüzde 20,4 olarak gerçekleşti.

Kastamonu il genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 176,7 oranında artarak 476 oldu. Kastamonu'daki toplam konut satışları içinde ilk satışın payı Aralık ayında yüzde 46,3 olarak gerçekleşti. Kastamonu il genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 104,1 artarak 551 oldu. Kastamonu'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı Aralık ayında yüzde 53,7 oldu. - KASTAMONU

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Türkiye İstatistik Kurumu, Kastamonu, Aralık, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da 2021 yılında 6 bin 264 konut el değiştirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 2021 yılında 6 bin 264 konut el değiştirdi - Son Dakika
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