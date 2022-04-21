Katılımcılara sertifika - Son Dakika
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Katılımcılara sertifika

21.04.2022 11:17
Katılımcılara sertifika

Kütahya Belediyesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansı 2020 yılı teknik destek programı çerçevesinde hibe alınan "Kütahya Alternatif Turizm Vizyon Belgesi ve Ziyaretçi Yönetimi Eylem Planı Hazırlanması" isimli projede başarılı olan katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kütahya Belediyesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansı 2020 yılı teknik destek programı çerçevesinde hibe alınan "Kütahya Alternatif Turizm Vizyon Belgesi ve Ziyaretçi Yönetimi Eylem Planı Hazırlanması" isimli projede başarılı olan katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

21 Haziran 2021 - 20 Ekim 2021 tarihleri arasında "Kütahya'da Turizm Kaynaklarının Etkin Kullanımı ve Turizm Sektörünün Gelişimine Yönelik Faaliyetlerinin Belirlenmesi Çalıştayı" ve "Kütahya Alternatif Turizm Vizyon Belgesi ve Ziyaretçi Yönetimi Eylem Planı Hazırlanması Projesi Eğitim Çalışması" olarak 2 aşamada yapılarak başarıyla tamamlanan projenin sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kütahya Valiliği, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB), Ticaret ve Sanayi Odası, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Çiniciler Odası, KÜTAV, KÜSAD, GÜSED, KENT KONSEY'i temsilcileri ve Kütahya Belediyesi personellerinin katılımıyla gerçekleşen projede emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, projenin ciddi bir ekip çalışması ile yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Işık, "Şehrimizin turizm potansiyelini değerlendirdiğimiz zaman inanıyorum ki ülkemizin yıldız kentlerinden birisi olacağız. Valimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, tüm derneklerimize ve şehrimize hizmet eden herkese şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde sertifika almaya hak kazanan katılımcılar Başkan Işık'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kütahya Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen tören, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesi ile sona erdi. - KÜTAHYA

Katılımcılara sertifika
Katılımcılara sertifika
Katılımcılara sertifika
Katılımcılara sertifika
Katılımcılara sertifika

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Kütahya Belediyesi, 21 Haziran, Kütahya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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