Kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlanacak - Son Dakika
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Kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlanacak

15.04.2022 10:17
Kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlanacak

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'da meydana gelen zirai don sonrası kayısı ağaçlarının zarar görmesini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye ilettiğini ve hasar tespit çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'da meydana gelen zirai don sonrası kayısı ağaçlarının zarar görmesini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye ilettiğini ve hasar tespit çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Kayısıda yaşanan zirai donla ilgili Bakan Kirişçi ile bir görüşme yapan Tüfenkci, "Dondan zarar gören kayısı üreticisi çiftçilerimizin durumu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Sayın Bakanımız hasar tespiti için gerekli talimatı verdi ve Malatya çiftçisinin yanında olduğunu ifade etti. Çiçek açan kayısı ağaçları zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için Devletimiz dün olduğu gibi bugün de gerekeni yapacaktır. İnşallah zararın boyutu büyük değildir. Bize gelen çeşitli bilgiler zararın boyutunun iç açıcı olmadığı yönünde. Bakanımız yaşanan hadiseye hassasiyetle yaklaşıp, gerekli birimlere hızlı bir şekilde saha incelemesine başlanılması talimatı verdi. Buradan tüm kayısı çiftçisi hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Bekir Pakdemirli, AK Parti, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlanacak - Son Dakika


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