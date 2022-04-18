Kayısı bahçelerindeki "don" hasarı belli oluyor - Son Dakika
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Kayısı bahçelerindeki "don" hasarı belli oluyor

18.04.2022 16:05
Kayısı bahçelerindeki "don" hasarı belli oluyor

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, zirai donun kayısı bahçelerinde hasar bıraktığını belirterek, " Malatya olarak bizim ürün kaybımız 1 milyar doların üzerinde.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, zirai donun kayısı bahçelerinde hasar bıraktığını belirterek, " Malatya olarak bizim ürün kaybımız 1 milyar doların üzerinde. Bu Malatya'nın, üreticinin, Türkiye ekonomisinin kaybıdır" dedi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısına Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç ile ilçe ziraat odaları başkanlarının katıldı. Kılınç, kayısının Malatya'nın ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan en büyük tarımsal ürün olduğunu söyledi. Yaşanan don afetinin kayısı ağaçlarına ciddi zarar verdiğini belirten Kılınç, "Kayısı geçmiş yıllarda da don afetlerinde çoğu kez bölgesel kaybettik. 14 Nisan yaşanan don felaketi ile 2014 yıllında yaşadığımız donla aynı şekilde oldu. Bin 400 rakımın üzerinde çiçek açacak olan kayısılarımız kurtuldu. Bunu dışında bazı bölgelerimiz don çukuru olsa bile zara gördü. Yazıhan Kuruçay bölgesi yıllardan beri hiç dondan zarar görmedi bu yıl zarar gördü. Bu durum bütün Malatya zarar gördü. Don bu mevsimde badem, ceviz kayısı erkenci ağaçlara ciddi zararlar verdi" şeklinde konuştu.

Malatya'da ürün kaybının 1 milyar doların üzerinde olduğunu ifade eden Kılınç, " Devletimiz TARSİM sigortasında destek verdi. Herkes yaptırsın dediler. Ama sürprim geçti, geçtikten sonra primler yükseldi. Vatandaşımız şimdi TARSİM sigortası yaptıramıyor. Malatya olarak bizim ürün kaybımız 1 milyar doların üzerinde. Bu Malatya'nın, üreticinin, Türkiye ekonomisinin kaybıdır. 8 buçuk milyon ağacımız çiftçi kayıt sistemine kayıtlı iken 2 milyon kayısı ağacımız da kayıt dışı olduğundan bugün 10 milyon 500 bin ağaçla üretim yapıyoruz. Bu kadar ağacın masrafını hesaplandığı zaman çok ciddi bir rakam" ifadelerini kullandı.

Girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ve çiftçilerin zor durumda olduğuna da değinen Kılınç, "Çiftçi borçlu, mazotta, gübrede, ilaçta, elektrik, gübre fiyatlarının yüksek oluşu üreticiyi borçlandırdı. Hükumetimizin çiftçiye destek vermesi gerekiyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredilere olan borçları da 1 yıllık faizsiz ertelemesi gerekir. Malatya olarak tüm vekilleri üreticinin yanında olmaya çağırıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kayısı bahçelerindeki don hasarı belli oluyor
Kayısı bahçelerindeki don hasarı belli oluyor
Kayısı bahçelerindeki don hasarı belli oluyor

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Türkiye, Malatya, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayısı bahçelerindeki 'don' hasarı belli oluyor - Son Dakika


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