Kayseri'de Sevgililer Günü Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Sevgililer Günü Yoğunluğu

Kayseri\'de Sevgililer Günü Yoğunluğu

Kayseri'de 14 Şubat için çiçekçilerin yoğunluğu artarken, en çok kırmızı gül tercih ediliyor.

13.02.2025 15:36
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Kayseri'de çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşanırken vatandaşlar en çok kırmızı gülü tercih ediyor.

Kayseri'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çiçekçiler 14 Şubat öncesinde hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşlardan gelen siparişleri hazırlayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Çiçekçi Mehmet Bener, vatandaşlardan en çok kırmızı gül talebi geldiğini söyleyerek gül fiyatlarında zam olmadığını kaydetti. Bener, "14 Şubat dolayısıyla yoğunluğumuz başladı. Hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızı da çiçek almaya bekliyoruz. Her sene olduğu gibi bu 14 Şubat'ta da en çok ilgi gören kırmızı gül oluyor. Bunun yanında yurtdışından gelen çift renk güllerimizde mevcut. Bunlara da ilgi var ama en çok ilgiyi kırmızı güller alıyor. Bu sene de güle zam gelmedi. Tanesi 100 TL'den başlıyor. Kalitesine göre de 150 ve 200 TL'ye satılan güllerimizde mevcut. Herkesin sevdiğine çiçek götürmesini istiyoruz. Vatandaşların gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Sevgililer Günü Yoğunluğu - Son Dakika

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