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Kayseri'den yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması tedbirlerine destek - Son Dakika

Kayseri'den yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması tedbirlerine destek

14.02.2022 16:12
Kayseri'den yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması tedbirlerine destek

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İncetoprak, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni tedbirleri olumlu bulduklarını bildirdi.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İncetoprak, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni tedbirleri olumlu bulduklarını bildirdi.

İncetoprak, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıkladığı ve yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması için hazırlanan yeni ekonomi paketinde, dernek olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Yeni paketin detaylarına değinen İncetoprak, şunları kaydetti:

"1 Mart'tan itibaren 81 ilimizde uygulama başlayacak ve kuyumcuların sayısı 1500'ün üzerinde olacak. Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Fiziki altın tasarruflarını kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecekler. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati'nin açıkladığı sisteme dahil olarak, vatandaşlarımızın birikimlerini güvenle teslim edebilmeleri ve ekonomiye katkı sağlayabilmeleri için aracı olmaya çalışacağız. Bizler de 'evlerde bir köşede duran altınları ekonomiye kazandırmanın zamanı geldi' diyoruz ve programa destek veriyoruz."

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Nurettin Nebati, Kayseri, Ekonomi, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'den yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması tedbirlerine destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kayseri'den yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması tedbirlerine destek - Son Dakika
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