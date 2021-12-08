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Kayseri'ye 4'üncü OSB kuruluyor - Son Dakika

Kayseri'ye 4'üncü OSB kuruluyor

08.12.2021 17:13
Kayseri'ye 4'üncü OSB kuruluyor

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kente kurulacak 4. OSB'ye 614 yatırımcının müracaatta bulunacağını söyleyerek, "Üretimimizi, ihracatımızı ve istihdamımızı artırmak için yatırımcıya uygun alanları oluşturmamız lazım" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kente kurulacak 4. OSB'ye 614 yatırımcının müracaatta bulunacağını söyleyerek, "Üretimimizi, ihracatımızı ve istihdamımızı artırmak için yatırımcıya uygun alanları oluşturmamız lazım" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile beraber KAYSO'da düzenlenen 'Kayseri'deki Yeni Yatırımları Değerlendirme ve 4. OSB Hakkında Bilgilendirme Tolantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'de 2021 yılında 3.5 milyar dolarlık ihracatı geçeceklerini söyleyerek, "Özellikle ihracatta 3.5 milyar doları rahat geçeceğiz. Bu Kayseri için tüm zamanların rekoru olmuş olacak. Türkiye'nin ihracat artış hızının da daha fazlasını yapmak bizim için üst sıralara çıkma açısından önemlidir. Aynı zamanda ithalatın ihracatı karşılama oranı olarak da yüzde 206'dır. Biz bir birim alırken 2.06 birim satıyoruz. Bu da Kayseri adına ülkeye bırakılan katma değer açısından çok önlemli bir rakamdır. Cumhurbaşkanımızın 'daha çok ihraç etmeliyiz' konusunda Kayseri üzerine düşeni yapıyor. Daha fazlasını da yapacaktır. 2020 yılında kilogram birim fiyatımız Kayseri'de 1.80 dolarken, şuanda 1.92 dolar. Aynı dönemde Türkiye'nin 1.07 dolarken, 1.21 dolar. Burada da veriler Türkiye'nin verilerinden daha iyi. İnşallah tüm Türkiye 2 dolarları 2.5 dolarları görür. Kayseri'nin birlik ve beraberliği anlamında vermiş olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç: "Kayseri'miz ticaretin ve endüstrinin bir üssüdür"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Her şeyden önce birliğin ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen yaklaşım içerisinde böyle bir çalışmayı anlamlı görüyorum. Biz Kayseri'mizin ticaretin ve endüstrinin bir üssü olduğunu hep söylüyoruz. 6 bin yıllık geçmişi olan, çıkan tabletlerde adeta ticaretin adeta merkezi olarak nitelendirilen bir anlayış içerisinde bu şehrin İpek Yolu üzerinde bulunan bir şehir olduğunu hep söylüyoruz. 3 tane OSB'si, 1 tane serbest bölgesi, 2 tane de teknopark niteliğinde kuruluşumuzun olduğu bu güzel şehrimizde Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı 'döviz', 'faiz' 'borsa' sarmalarından çıkıp üretip yapmak, yatırım yapmak, ihracat yapmak ve dolayısıyla da bu ülkeyi yatırımlarla anılan, istihdama fırsat veren, üretimi olmazsa olmaz bilerek ihracatı da belirli bölgelere olmaktan ziyade her bölgeye hitap eden anlayış içerisinde çalışmalar yapmak için hepimiz gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Günaydın: "Kayseri'de 2021'in ilk 10 ayında 2 milyar 915 milyon 304 bin dolar ihracat yapıldı"

Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, kentin ihracat rakamları ile ilgili bilgiler vererek, "Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, "Birlikte hareket ettiğimizde, birbirimizi daha çok sevdiğimiz de ve birbirimize destek verdiğimizde çok daha fazla üreteceğiz, istihdam oluşturacağız ve çok daha fazla ihracat yapacağız. Bunların yolu birbirimize destek vermekten geçiyor. Kayseri'de bu anlayış ile son yıllarda çok önemli değişimleri görüyoruz. Geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz. Biz Kayseri olarak çok daha iyisini yapabilecek potansiyele sahibiz. Bunun için bizlerin bu konudaki mesafe almamıza, ilimizin her alanda gelişmesine katkı veren yatırımlara imza atan, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bizlerde bir uyum ve gayret içerisinde Kayseri'mizi her alanda daha ileri noktalara taşımak için çalışıyoruz. Biz 2021 yılı başlamadan ihracatta hedefimizi 3.5 milyar dolar olarak söylemiştik. Pandemi dolayısıyla dünyada bir takım sıkıntılar yaşanıyor ve bizde bu sıkıntılardan haliyle etkileniyoruz. Bizler Kayseri olarak, aziz milletimizin fedakar ve kahraman girişimci evlatları olarak ekonomide ve ihracatta önemli mesafeler alıyoruz. Ülkemizin ihracat artış oranı ilk 10 aylık için yüzde 33.87 iken, 135 milyar 711 milyon 938 bin dolardan, 181 milyar 672 milyon 700 bin dolara çıktı. 2021 yılında geçen yılın rakamlarına göre yüzde 33.87 gibi bir artış var. Kayseri'de de 2020 ilk 10 ayında 2 milyar 49 milyon 693 bin dolar ihracat yapmışken, 2021 yılının ilk 10 ayında 2 milyar 915 milyon 304 bin dolarlık ihracat yaptık. Buna son 2 ayın rakamları dahil değil. İnşallah 3.5 milyarın üzerine çıkacağız. Bunun geçtikten sonra hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Önümüze yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.

Sivas yolu üzerinde bulunan Güneşli Mevkii'ne kurulacak 4. OSB hakkında da konuşan Günaydın, "Bizim üretimimizi, ihracatımızı ve istihdamımızı artırmak için yatırımcıya uygun alanları oluşturmamız lazım. Fırsatlar vermemiz lazım. Kayseri'mizde 3 tane OSB'miz, 1 tane serbest bölgemiz var. Talep o kadar arttı ki, 1'inci organize sanayi bölgemizde 60 yatırımcının yeni fabrika kurmak için müracaatı var. İncesu OSB'de 136 tane yatırımcımız müracaat etmiş. Mimarsinan OSB'ye 18, serbest bölgemize de 33 tane yatırımcımız müracaat etmiş. Kuracağımız 4'üncü OSB'ye yaklaşık 614 yatırımcı müracaatta bulunmuş. Kayseri'mizde çok büyük bir yatırım iştahı var. Bizim bu yatırımcının iştahını karşılayabilmemiz için de bizim hem mevcut OSB'lerde yapabiliyorsak genişleme alanlarını oluşturacağız, bunun yanında da mutlaka bu kadar OSB yetişmiyor 4'üncü OSB'nin çalışmalarını da büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, ticaret ve sanayi odamızla hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. 4'üncü OSB'nin müteşebbis heyetinde valiliğimiz ile beraber büyükşehir belediyemiz, sanayi odamız, Kocasinan Belediyemiz ve Melikgazi Belediyemizde yer alacak. Çok yakın zamanda müteşebbis heyetini de oluşturarak hızlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Çünkü yatırımcımız bu yatırımları biran önce hayata geçirmek için sabırsızlanıyor. Biz bunun yanında İncesu OSB'de de yaklaşık 5 milyon metrekarelik alan içinde tapu kadastro çalışmalarını bitirdik" dedi.

Toplantıda, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ve OSB'lerin başkanları da hazır bulundu. - KAYSERİ

Kayseri'ye 4'üncü OSB kuruluyor
Kayseri'ye 4'üncü OSB kuruluyor
Kayseri'ye 4'üncü OSB kuruluyor
Kayseri'ye 4'üncü OSB kuruluyor

Yatırımcı, İhracat, Kayseri, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'ye 4'üncü OSB kuruluyor - Son Dakika Ekonomi


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