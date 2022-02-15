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KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak - Son Dakika

KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak

15.02.2022 17:50
KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, gıda fiyatlarında KDV indirimine ek olarak üretim kaynaklı olarak da gerilemenin başladığını ve örtü altı ürünlerde yüzde 50'ye varan düşüşler yaşanacağını söyledi.

ÜRETİM KAYNAKLI DÜŞÜLER YAŞANACAK

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan KDV indirimi dışında da üretim kaynaklı olarak fiyatlarda düşüş başladığını söyledi.

Bloomberg HT'ye konuk olan Tavşan, "Yüzde 8 olarak alınan KDV ciddi bir düzensizliğe sebep oluyordu. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Fiyatlarda çok ciddi bir düşüş başladı. Özellikle üretim bölgelerinde havaların ısınmasından dolayı KDV de böyle olunca perakende de kurumsallarda çok etki yapacak. Geleneksel pazar yerlerinde fiyatların düştüğü bu hafta itibariyle görülecek. " dedi.

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Bloomberg, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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