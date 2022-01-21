Üye Girişi
KDV düzenlemesi gıda enflasyonuna dur diyecek mi? - Son Dakika

KDV düzenlemesi gıda enflasyonuna dur diyecek mi?

21.01.2022 23:08
KDV düzenlemesi gıda enflasyonuna dur diyecek mi?

Resmi enflasyonun yüzde 36'ya ulaştığı Türkiye'de fiyat artışlarının önüne geçmek için KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili düzenleme gündeme geldi. Hazine Bakanlığı'nın çalışmalarını birkaç hafta içinde tamamlaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasındaki farklılıkları giderecek yeni bir düzenleme hazırlığında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirilecek düzenlemeyle birlikte yüzde 1 KDV ile alınan ürünün yüzde 8'le verilmesi, yüzde 18'le alınan ürünün yüzde 1 KDV ile satılması gibi uygulamalara son verilmesi bekleniyor.

DW Türkçe'ye konuşan vergi uzmanı Nedim Türkmen, Türkiye'de üç KDV oranının uygulandığına işaret ediyor. Türkmen'in verdiği bilgiye göre, 1 sayılı listede yüzde 1, 2 sayılı listede yüzde 8 ve bunun dışındaki kalan her türlü mal ve hizmet hareketliliğinde de yüzde 18 KDV uygulanıyor.

TEMEL GIDADA ORAN YÜZDE 8

Türkmen, "Yani genel oranımız yüzde 18. Bazı ürünler var. Bunların toptan teslimlerinde yüzde 1 katma değer vergisi uygulanıyor ama tüketiciyi ilgilendiren temel gıda ve harcamalarında ortalama yüzde 8 oranını görüyoruz" diyor. Şu an yürürlükte olan düzenlemeye göre, yüzde 8 KDV'si olan gıda maddeleri arasında et, canlı balık, süt ve süt ürünleri, yumurta, bal, patates, çay veya bisküvi çeşitleri yer alıyor. Açıkta satılan bakliyatın KDV oranı ise yüzde 1.

İç ve dış giyim eşyaları ile ayakkabı, terlik, çanta, bavul gibi eşyalarda da yüzde 8 KDV uygulanıyor. Lokantada yemeklerin KDV oranları 8 iken, alkollü mekanlarda ve turizm belgesi olan restoranlar oran yüzde 18'e yükseliyor.

Altın, pırlanta gibi tüketim kalemlerinde yüzde 18, giyim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8 KDV oranı uygulanıyor. İkinci el otomobilde KDV yüzde 1 iken yeni otomobilin KDV oranı yüzde 18'e çıkıyor.

2022 bütçesinde dahilde alınan katma değer vergisi gelirine 275 milyar liralık bir hedef konulmuştu. "Bu, her toplanan 100 liranın 40 lirasının katma değer vergisinden oluşacağı anlamına geliyor" diyen Türkmen, bu nedenle KDV gelirini azaltacak bir düzenleme beklemediğini ifade ediyor.

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİLMELİ"

İdeal bir düzenlemenin nasıl olması gerektiğini anlatan Türkmen, "Gerçekten bu zor dönemlerde zamlar altında inim inim inleyen ve hayatını sürdürmekte zorlanan tüketiciler için özellikle en önemli kalem olmaya başlayan elektrik ve doğalgazdaki katma değer vergisi oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi çok doğru bir hareket olacaktır" diye konuşuyor.

Türkmen, bunun dışında insanların ölmeden yaşayabilmesi için talepte bulundukları mal ve hizmetlerde de KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi gerektiği görüşünde. Türkmen, "Eğer böyle bir adım atılırsa bu konuda iktidarın ne kadar samimi olduğunu görmüş oluruz" diyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na (TPF) göre ise KDV'deki temel problem; gıda maddelerinin yüzde 60'ını ilgilendiriyor.

TPF: MAKAS KAPANMALI

DW Türkçe'ye konuşan TPF Başkanı Ömer Düzgün, perakendecilerin toptan gıda alımlarını yüzde 1 KDV ile yaparken, tüketiciye yüzde 8 KDV ile sattığını vurguluyor.

Beklentilerinin fiyat artışına neden olan bu makasın kapanması olduğunu ileten Düzgün, bu yönde yapılacak bir düzenlemenin enflasyona aşağı yönde olumlu etki edeceği görüşünde.

Ziraat Mühendisleri Odası'na göre de gıda maddelerinde beklenen KDV indirimi tüketiciler için olumlu bir gelişme. Ancak yaşanan ekonomik kriz ortamının tarım sektörüne olumsuz etkileri ve raflardaki yüksek fiyat artışının çözümü değil.

"ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ"

DW Türkçe'ye konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, "Üretim maliyetleri düşürülmezse önümüzdeki aylarda ve yılda bizi yine yüksek gıda fiyatları ve yüksek gıda enflasyonu sorunu bekliyor olacak. Çözüm tüketicilerin gelirinin artırılması tabii ki temel ürünlerde KDV'nin yüzde 1'lere indirilmesi. Ama onun yanında üretimde sürekliliğin sağlanması. Yerli üreticinin ve üretimin korunması. Girdi fiyatlarında, mazotta, gübrede KDV, ÖTV oranlarının indirilmesi" diye konuşuyor.

Üreticinin sorunu çözülmeden tüketicinin gıda ucuz, sağlıklı, dengeli beslenme sorununun çözülemeyeceğini vurgulayan Suiçmez, çiftçinin üretime devam edebilmesi için ayrıca, tarım destek bütçesinin en az iki katına çıkarılması, tarımsal kredi faizlerinin çiftçi lehine düzeltilmesi ve geçmiş yıllardaki borçlarının silinmesi gerektiğini belirtiyor. Baki Remzi Suiçmez, "Tarım, gıda sektörü üreticisiyle, tüketicisiyle bir bütün. Üreticinin de kazanamadığı, tüketicinin de daha az, daha sağlıksız ve daha pahalı ürün tükettiği bir ortamda yapılması gereken şey sorunun kökenine inmek, üretim aşamasındaki sorunları çözmek" görüşünü paylaşıyor.

BİRKAÇ HAFTAYA MECLİS'E GELECEK

2022'de ödenecek tarım destek bütçesi yüzde 36'lık enflasyonun oldukça altında olan yüzde 12,5 oranında artırılmış ve 25,8 milyar liraya çıkarılmıştı. KDV düzenlemesiyle ilgili çalışmaların ise birkaç hafta içinde tamamlanıp TBMM'ye sunulması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Katma değer vergisi, Deutsche Welle, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KDV düzenlemesi gıda enflasyonuna dur diyecek mi? - Son Dakika Ekonomi


Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi!         
23:28
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
23:27 Meteoroloji'den 51 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi!
23:27 Köydeki koyun sürüsüne dalan kurt, kuzuyu alıp kaçtı
23:08 KDV düzenlemesi gıda enflasyonuna dur diyecek mi?
23:10 Karda dondukları anlar paylaşılan eşekler için harekete geçildi
22:51 Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise'nin evlilik videosunu ti'ye aldı
22:33 Gedson'u getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
22:33 Çamaşır makinesine eşyaları attığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
22:22 ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser yurda geri dönüyor
22:11 Kadıköy'de yaşlı çiftin kar altındaki kira yardımı talebi kahretti
22:09 KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 23:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: KDV düzenlemesi gıda enflasyonuna dur diyecek mi? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement