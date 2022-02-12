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KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz - Son Dakika

KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz

12.02.2022 15:58

Gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir." sözlerine yer verdi. Marketlere seslenen Erdoğan, pazartesi gününden itibaren bu indirimin fiyatlara yansıtılmasını istedi.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın cebini rahatlatacak bir müjde verdi. Erdoğan, temel gıdada yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini söyledi. Verginin düşmesiyle gıda fiyatlarının da düşürülmesi bekleniyor.

"DEVLET ADINA YÜZDE 7'LİK BİR İNDİRİM YAPMIŞ OLUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bu adımlarından birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylamak üzere bir aradayız. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7'Lik bir indirim yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN YÜZDE 7'LİK BİR İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Bu indirimin gıda ürünlerinin fiyatını yüzde 7 düşüreceğini söyleyen Erdoğan, "Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz." dedi.

"İŞ DÜNYASINDAN AYNI SAMİMİ DESTEĞİ BEKLİYORUZ"

İş dünyasına da bir mesaj veren Erdoğan, "Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun kazancı olduğu gibi aldığı her yara da ortak kaybımızdır.Enflasyon ile mücadelede iş dünyasından aynı samimi desteği bekliyoruz. Bu duygularla KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e inmesi kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla." açıklamasını yaptı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi, Enflasyon, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz - Son Dakika
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