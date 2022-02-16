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KDV indirimiyle su faturaları daha da düşecek - Son Dakika

KDV indirimiyle su faturaları daha da düşecek

16.02.2022 15:22
KDV indirimiyle su faturaları daha da düşecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, su tarifeleri kıyaslandığında bu yıl Türkiye'nin en büyük 5 şehri arasında suyu en ekonomik şekilde vatandaşla buluşturan belediye olurken, temel gıda ürünlerine uygulanan yüzde 7 KDV indiriminin BUSKİ faturalarına yansıtılmasıyla birlikte vatandaşlar artık suyu daha...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, su tarifeleri kıyaslandığında bu yıl Türkiye'nin en büyük 5 şehri arasında suyu en ekonomik şekilde vatandaşla buluşturan belediye olurken, temel gıda ürünlerine uygulanan yüzde 7 KDV indiriminin BUSKİ faturalarına yansıtılmasıyla birlikte vatandaşlar artık suyu daha da ekonomik kullanacak.

Bursa'nın 17 ilçesini de sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve kayıp kaçak oranını en aza indirmek amacıyla altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ekonomik su tarifesi uygulamadaki kararlılığını 2022 yılında da sürdürüyor. BUSKİ, 2022 Ocak ayından itibaren konutlarda suyun metreküp fiyatını 4,98 ve atık su bedelini 1.24 TL olarak belirlerken; içme suyu bedeli faturalara 6.22 TL olarak yansıtılıyor. Bu fiyatla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin en büyük beş şehri arasında su fiyatlarının en ekonomik uygulanacağı şehir Bursa oldu. 2022 yılında geçerli olan tarifelere göre; suyun metreküp fiyatı Antalya'da 8.82, İzmir'de 7.56, İstanbul'da 6.55, Ankara'da 6.35 ve Bursa'da 6.22 TL olarak uygulanıyor.

KDV indirimi başladı

Bu arada Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte, BUSKİ Genel Müdürlüğü zaman kaybetmeden uygulamayı devreye aldı. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte bugüne kadar su fiyatlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı da yüzde 1 olarak hesaplanacak. Böylece Türkiye'nin en büyük 5 şehrinde suyu en ekonomik şekilde kullanan Bursalıların su faturaları daha da düşmüş olacak. - BURSA

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Katma değer vergisi, Türkiye, Bursa, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KDV indirimiyle su faturaları daha da düşecek - Son Dakika Ekonomi


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