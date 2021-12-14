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Kdz. Ereğli TSO'dan "Risk yönetimi ve finansman olanakları" semineri - Son Dakika

Kdz. Ereğli TSO'dan "Risk yönetimi ve finansman olanakları" semineri

14.12.2021 16:40
Kdz. Ereğli TSO'dan "Risk yönetimi ve finansman olanakları" semineri

Ticarette Risk Yönetimi ve Finansman Olanakları Semineri düzenlendiKdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde "Ticarette Risk Yönetimi ve Finansman Olanakları" konulu seminer düzenlendi.

Ticarette Risk Yönetimi ve Finansman Olanakları Semineri düzenlendi

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde "Ticarette Risk Yönetimi ve Finansman Olanakları" konulu seminer düzenlendi. TSO Yaşar Tetiker Konferans Salonunda düzenlenen seminere TSO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan, Meclis Başkan Yardımcısı Suat Keleş, Meclis Katibi Cevdet Demircan, Oda yöneticileri ve üye iş insanları katıldı.

TCI Sigorta Brokerliği (AU Grup Türkiye) Şirketi Genel Müdürü M. Umut Fırat ve Şirket Direktörü Tolga Aktolga'nın sunumu ile gerçekleşen seminerde brokerliğin tanımı, "Ticari Risk Yönetiminde Bütünsel Yaklaşım, Ticari Alacak Sigortası, Finansman, Kefalet Sigortası, Politik Risk Sigortası" gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Brokerliğin ticari işlemlere alıcı ve satıcı arasında, satıcı tarafından hareket eden kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemciler olduğunu belirten Genel Müdür Fırat, "Biz sigorta brokeri olsak da bizim aslında burada temel misyonumuz ticari riskin doğru yönetilmesini sağlamak ve bir bakıma firmaların nakit akışına katkıda bulunmaktır. Bu daha bütüncül ve doğru bir yaklaşımdır" dedi. Aktolga ise Kefalet Sigortası'nın banka teminat mektubunun alternatifi olarak kullanabileceğini böylece maliyet avantajı sağlanabileceğini belirtti.

Seminer sonunda katılımcıların hukuksal, ticari ve teknik süreçlerle ilgili sorularını da cevaplandıran konuşmacılar, özetle ; irili ufaklı bir çok firma ve KOBİ'ye genellikle binde 3 ile 5 arasında değişen oranlarda komisyon karşılığı hizmet verildiğini belirtti ve riskin gerçekleşmesi durumunda satıcı ile alıcı arasında yürütülen ticari/hukuki süreçler ve ödemelerin yasal yoldan tahsil edilme yöntemleri gibi konularda bilgilendirmede bulundu. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli TSO'dan Risk yönetimi ve finansman olanakları semineri
Kdz. Ereğli TSO'dan Risk yönetimi ve finansman olanakları semineri
Kdz. Ereğli TSO'dan Risk yönetimi ve finansman olanakları semineri
Kdz. Ereğli TSO'dan Risk yönetimi ve finansman olanakları semineri
Kdz. Ereğli TSO'dan Risk yönetimi ve finansman olanakları semineri

Yaşar Tetiker, Sigorta, Türkiye, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli TSO'dan 'Risk yönetimi ve finansman olanakları' semineri - Son Dakika Ekonomi


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