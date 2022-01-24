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Kdz. Ereğli TSO, Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne cam ürünleri girişi onayı aldı - Son Dakika

Kdz. Ereğli TSO, Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne cam ürünleri girişi onayı aldı

24.01.2022 11:42
Kdz. Ereğli TSO, Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne cam ürünleri girişi onayı aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, geçtiğimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaretinde talep ettiği Kdz.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, geçtiğimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaretinde talep ettiği Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne cam ürünleri giriş-çıkışının sağlanmasına yönelik talebi onaylandı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne cam ürünleri giriş çıkışına yönelik taleplerinin resmi gazetede yayınlanarak onaylandığını ifade etti. Başkan Keleş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz hafta Başkan Yardımcımız Tasin Tanyıldız ve Genel Sekreterimiz Gündüz Acar ile birlikte TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaretimizde bölgemize yönelik birçok ekonomik yatırım için görüşmelerde bulunmuştuk. Bununla birlikte Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne cam ürünlerinin giriş ve çıkışına onay verilmesini talep etmiştik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğluoğlu'nun girişimleri ile Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne cam ürünlerinin giriş ve çıkışına onay veren karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yaptığımız girişimler ve alınan onay neticesinde artık Kdz. Ereğli Limanlarımıza cam ürünlerinin yükleme ve boşaltmaları yapılabilecek. Bu noktada talebimizin bir hafta gibi kısa bir sürede yerine getirilmesini sağlayan başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere göreve geldikten sonra yine bizlerin girişimleri ile Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne tahıl ve orman ürünlerinin ithalat ve ihracatı için onay almıştık. Bu girişimlerimiz ve alınan onaylar neticesinde Kdz. Ereğli'de Kurulu limanlarımızın var olan kapasiteleri ile deniz acentelerimiz ve nakliyecilerimizin işleri artacak. Bu da doğal olarak Kdz. Ereğli'de iş gücünün ve ekonomik girdilerinin artmasını sağlayacaktır" dedi. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli TSO, Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne cam ürünleri girişi onayı aldı
Kdz. Ereğli TSO, Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne cam ürünleri girişi onayı aldı

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Arslan Keleş, Zonguldak, Türkiye, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli TSO, Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne cam ürünleri girişi onayı aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kdz. Ereğli TSO, Kdz. Ereğli Gümrüğü'ne cam ürünleri girişi onayı aldı - Son Dakika
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