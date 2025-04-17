Kemalpaşa'da Zirai Don İncelemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Kemalpaşa'da Zirai Don İncelemesi

Kemalpaşa\'da Zirai Don İncelemesi

TZOB Başkanı Bayraktar, Kemalpaşa'da zirai don hasarını inceledi, iklim değişikliğine dikkat çekti.

17.04.2025 17:30
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kiraz bahçesini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Bayraktar, iklim değişikliğinin hem dünyayı hem de Türkiye'yi etkilediğini söyledi.

Mevsimsel kaymaların olduğunu ifade eden Bayraktar, "Biz ocak ayında yağış bekledik, yağış alamadık. Şubat ayında da yağış alamadığımız gibi bazı bölgelerde don olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Mart ayı kurak geçti ve nisan ayına geldik. Mart ayında 35 dereceyi gördük. Yani iklimlerdeki çok ciddi manada bir kayma olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Bayraktar, nisan yağışlarına önce sevindiklerini ancak kendileri için sürpriz olarak kar yağışının geldiğini, bununla birlikte de don olaylarının başladığını dile getirdi.

Zirai don nedeniyle şu ana kadar 65 ilde hasar görüldüğünü belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bazı bölgelerde kar var ve bazı bölgelerde don riski devam ediyor. O bölgelerden de bize ulaşmayan sonuçlar var. Önümüzdeki haftalarda bu sonuçlar da elimizde olacak ve kamuoyuyla paylaşmış olacağız."

Bayraktar, İzmir'de Kemalpaşa, Bayındır ve Bergama ilçelerinde kiraz ile üzüm, şeftali, nektarin, kayısı, kivi ve ceviz gibi ürünlerde hasar olduğunu söyledi.

Çiftçilerin nakit paraya ihtiyacı olduğunu ifade eden Bayraktar, bankalardan yeni kredi konusunda çiftçilere yardımcı olmalarını istedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kemalpaşa'da Zirai Don İncelemesi - Son Dakika

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