Kepez ilçesinde 8 mahalle daha doğal gazla buluşuyor

Ekonomi

Kepez ilçesinde bu yıl 8 mahalle daha doğal gazla buluşuyor. 87 kilometre (km) dağıtım, 52 km servis hattı çalışmasıyla 16 bin konuda doğal gaz götürülecek. Yıl sonunda ise ilçede gazın ulaştığı konut sayısı 174 bin olacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, doğal gaz dağıtım şirketi temsilcileriyle ilçede devam eden ve planlanan doğal gaz yatırımlarıyla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Hangi mahallelere gaz geliyor

Başkan Mesut Kocagöz, toplantının ardından yaptığı açıklamada bu yıl ilçede 8 mahalleyi temiz ve konforlu enerji doğal gazla buluşturacaklarını söyledi. Kocagöz, gaz dağıtım şirketi öncülüğünde Esentepe, Çamlıbel, Göçerler, Fatih, Hüsnü Karakaş, Gazi, Sütçüler ve Göksu mahallelerini güvenli, konforlu ve çevreci ısıtma sistemi doğal gazla buluşturacaklarını açıkladı.

Doğal gazda hedef Kepez'in tüm mahalleleri

Kepez ilçesinde 68 mahalle olduğunu hatırlatan Kocagöz, "Yıl sonu itibariyle 40 mahallemize gazı ulaştırmış olacağız. Hedefimiz, tüm mahallelerimizi temiz ve konforlu enerjiyle buluşturmak. Görev yıllarımız içerisinde bu hedefimizi gerçekleştirmek için çalışacağız" ifadesini kullandı. Başkan Mesut Kocagöz döneminde yatırım programına alınan mahallelerde doğal gaz altyapı çalışmaları da başladı. Yapımına başlanılan 87 km dağıtım ve 52 km servis hattıyla 8 mahallede 16 bin konut doğal gaz ulaştırılacak. - ANTALYA