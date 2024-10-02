Kerem Aksoy'dan Ödüllü Tasarım - Son Dakika
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Ekonomi

Kerem Aksoy'dan Ödüllü Tasarım

TED Ankara Koleji'nden Kerem Aksoy, yarışmada 'Madeş Altın Ödülü' kazanarak büyük bir başarı elde etti.

02.10.2024 16:48
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TED Ankara Koleji 8. sınıf öğrencisi Kerem Aksoy, 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nda "İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi"nde hazırladığı tasarımıyla "Madeş Altın Ödülü" kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle düzenlenen ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) tarafından organize edilen yarışmanın finali Ankara CerModern'de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TED Ankara Koleji Ortaokul Teknoloji ve Tasarım Zümresi Başkanı Özlem Kaya Kürekci, öğrencisinin başarısının büyük bir emek ve özverinin ürünü olduğunu belirtti.

Kürekci, "Öğrencimiz Kerem Aksoy'un yaptığı özgün mobilya tasarımıyla böyle değerli bir ödül kazanması, onun yaratıcılığının ve azminin en güzel göstergesi oldu. Bu başarı, sadece yeteneklerinin değil, aynı zamanda büyük bir emek ve özverinin ürünü. Öğrencimiz tasarımını profesyonel tasarımcılara anlatarak çizimini yaptırma imkanı buldu ve fikirlerini gerçeğe dönüştürme imkanı elde etti. Kendisini tebrik ediyor, gelecekte daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencisi Kerem Aksoy da tasarımını en sevdiği meyve olan çilek üzerine kurduğunu belirtti.

Aksoy, "Bu benim ilk mobilya tasarımımdı. Çilek sevdiğim için çilek şeklinde tasarladım ve yaprak kısmı destek olsun diye baş aşağı yerleştirdim. İçerisine ise üstte lamba, arkada led ışıklar, kitap rafları, dizüstü bilgisayar için uzatılabilir masa, şarj prizleri ve konforlu yumuşak oturma minderleri ekledim. İnsanların konforlu ve sessiz bir ortamda çalışabilmeleri için böyle bir tasarım yaptım. Ödül töreninde adım açıklanınca çok mutlu oldum." açıklamasında bulundu.

Uçak ve dronlara ilgi duyduğu için makine mühendisi olmak istediğini kaydeden Aksoy, ileride bu alanda kariyer yapmayı hedeflediğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kerem Aksoy'dan Ödüllü Tasarım - Son Dakika

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