Keşan'da Çeltik Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Keşan'da Çeltik Hasadı Başladı

Keşan\'da Çeltik Hasadı Başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çeltik hasadı başlamış olup, üreticiler beklenen fiyatların altında kalıyor.

19.09.2024 11:28
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Edirne'nin Keşan ilçesinde ilk çeltik hasadı başladı.

Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de çeltik ektiği arazilerde hasada başlayan çeltik üreticisi Mehmet Emin Meriç, hasadın tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Üreticilerin aylardır gözleri gibi baktıkları çeltik ürününde emeklerinin karşılığını almanın zamanının geldiğini kaydeden Meriç, "Bismillahirrahmanirrahim diyerek çeltik hasadına başladık. İnşallah hedeflediğimiz noktalara geliriz. Fiyatlar maalesef beklediğimiz doğrultuda oluşmadı. Orta tanedeki 65 randımanlı çeltiğin 25 TL fiyatlı çeltiğin maliyeti, dekarda ortalama 750 kilo verim hesabımız tutar ise dekarında 2 bin TL gibi bir zarar görünüyor" dedi.

"750 kilo ile 800 kilo arasında değişebilir"

Mehmet Emin Meriç, verim konuşmak için henüz erken olsa da ekili alanlarda yapılan incelemelerde, dekardan 750 ile 800 kilogram arasında bir verim beklentisi oluştuğunu ifade ederek, "Beklentimiz bu düzeyde ama maliyetlerdeki yükseliş kazancın önüne geçiyor. İnşallah verim ve kalite beklentilerin üzerine çıkar ve öyle de devam eder. İcar fiyatları daha şimdiden 10 bin TL'nin üzerinde seyrediyor. Su ve ilaç maliyetleri çeltik üretiminin önemli gider kalemleri ve gelecek yıl ne olacak bilmiyoruz. Malımızı alınca seviniyoruz. Rakamları gördüğümüz zaman da aslında sevinmemiz lazım. İnşallah desteklemeler vaktinde ödenir ve zararımızı kurtarmış oluruz. Tekrardan tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Keşan'da Çeltik Hasadı Başladı - Son Dakika

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