Kılıçdaroğlu'dan 2. tur için yeni paylaşım: Ekonomi için karar ver, bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kılıçdaroğlu'dan 2. tur için yeni paylaşım: Ekonomi için karar ver, bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak

23.05.2023 14:35

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur seçimlerine günler kala sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım gerçekleştirdi. Sandık çağrılarına bir yenisini daha ekleyen Kılıçdaroğlu, "Ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin" dedi.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur seçimleri öncesinde yeni bir video daha yayınladı.

"O OYU BENİM İÇİN DEĞİL KENDİN İÇİN VERECEKSİN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!" notunu düşen Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı; "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. O oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin!"

Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Ekonomi için karar ver, bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak
YORUMLAR (11)
  • cengiz cicek cicek: O gelsin dolar 50 TL olur, olması bir yana bu vatan ,bu bayrak,ezanlarımız elden gider. Cevap Yaz 31 18 Yayından Kaldır
  • Bülent Yalvaç: Yalan dolan gerçek olan Recep Tayyip Erdoğan Cevap Yaz 67 26 Yayından Kaldır
  • Ogunulus: Masa basida tehdidle olmuyor cirpindikca batiyon. delikanli isen deprem bolgesinde dolas gorelim Cevap Yaz 89 28 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Ekonomi için karar ver, bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Ekonomi için karar ver, bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'dan 2. tur için yeni paylaşım: Ekonomi için karar ver, bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
17:01 Jorge Jesus'tan taraftarlara Sivasspor maçı için çağrı: Herkes Kadıköy'e
16:43 Kritik maç öncesi Jorge Jesus'tan tüm taraftara çağrı: Herkes Kadıköy'e
16:19 Ankaralı Ayşe, yıllar önce arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir'in haftalık kazancını söyledi
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye yeni müjde sinyali: Maaşı daha yukarı çıkarmanın hesabı içindeyiz
16:05 Enner Valencia, Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği kararı cuma günü verecek
15:52 Cuma hutbesinde "Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyerek çağrı yapan imam açığa alındı
15:48 Erdoğan'ın yayında kullandığı "montaj" ifadesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatına şikayet dilekçesi verdirtti
15:47 Gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla neden görüşmüyor? Mesut Yar'dan ses getirecek itiraf: İyi bir baba olamadım
15:46 Seyfi Dursunoğlu'nun mirasından milyonlarca lirası ÇYDD'ye kaldı
15:45 Vecdet Öz'den Sinan Oğan itirafı: Bana 'Erdoğan'a destek verirsek yönetim kadrosunda olabiliriz' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 17:13:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'dan 2. tur için yeni paylaşım: Ekonomi için karar ver, bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement