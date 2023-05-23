Kılıçdaroğlu'dan 2. tur için yeni paylaşım: Ekonomi için karar ver, bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur seçimleri öncesinde yeni bir video daha yayınladı.

"O OYU BENİM İÇİN DEĞİL KENDİN İÇİN VERECEKSİN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!" notunu düşen Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı; "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. O oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin!"