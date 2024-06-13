Kilis'te Acı Biber Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te Acı Biber Hasadı Başladı

Kilis'te kavurucu sıcak altında dolmalık ve salçalık acı biber hasadı başladı. Çiftçiler bu yıl 75 bin ton rekolte beklerken biberin kilosu tarlada 25 TL'den alıcı buluyor.

13.06.2024 15:24
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Kilis'te kavurucu sıcak altında dolmalık ve salçalık acı biber hasadı başladı. Çiftçiler bu yıl 75 bin ton rekolte beklerken biberin kilosu tarlada 25 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'de biber üretiminde 2'inci sırada bulunan Kilis'te acı biber hasadı başladı. Hasadına başlanan acı biberden bu sene 75 ton rekolte bekleniyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Suriye'ye sıfır noktada bulunan Kilis'te acı biber hasadına başlandığını ifade ederek, "Bölgemizin önemli geçim kaynaklarından olan biberin hasadı başladı. 8 Nisan gibi fidelerimizi toprakla buluşturduk ve yaklaşık iki ay süre içerisinde çiftçiler, emeğin karşılığını almaya başladı. İlimizde yaklaşık olarak 45 bin dekar alanda biberi üretimi yapılmakta. Bunun 25 bin dekarı dolmalık, 20 bin dekarı ise kurutmalık çeşit olarak piyasaya girmektedir" dedi.

"Çiftçilerin yüzü güldü"

Verimi kalitesi ve fiyat konusunda beklentinin çok yüksekte olduğunu ve bu yüzden çiftçilerin yüzünü güldüğünü söyleyen Özdemir, "Bu yıl verim ve fiyat üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Hem verim, hem de üretim konusunda Türkiye'de ikinci sırada olan Kilis biberinin hasadı başladı. Kurban bayramın yaklaşması ve bibere talebin artmasıyla ve fiyatların yükselmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan tarı işçileri kavurucu sıcakta tarlada hasat yaparak acının tarladan soframıza yolculuğuna başlandı. Geçen sene kent genelinde yaklaşık olarak 68 bin ton verim aldığımız biberde, bu sene yaklaşık olarak 75 bin tona kadar beklentimiz var. Geçen sene tarladaki biberin fiyatı 5 TL den satılırken bu sene ise bu fiyat 25 TL'ye kadar ulaştı" şeklinde konuştu.

Kentte 200 dönüm araziye biber üretimi yaptığını ve fiyatların yüksek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen çiftçi Umut Göçmen, "8 Nisan'da yaklaşık 200 dönüm üzerine biber fidelerini toprakla buluşturmuştuk. bu aracımız 35 dönümlük bir arazi yani nasip olursa dönümüne yaklaşık 8 ile 10 ton arası bir verim bekliyoruz. Havaların sıcak olması ve aynı derecede devam ederse tarım işçilerin çalışma saatlerinde de düşme meydana geliyor. Fidelerin çiçekleri sıcaktan dolayı aşırı yanmalara ve bundan dolayı da verim kaybı olacağı gözüküyor. Geçen yıl üretimde aşırı sıcaklardan dolayı 6 ton alırken 130 dönüm alandan 650 ile 700 ton civarı ürün almıştık. Bu yıl ise inşallah daha da fazla rekolte yüksek olacak. Beklediğimiz tonaj 8 ton ve 10 ton arası. Ben bu tarladan yaklaşık 250 ile 300 ton bir rekolte bekliyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kilis'te Acı Biber Hasadı Başladı - Son Dakika

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