Kimya Sektörü İhracatı İlk 6 Ayda Yüzde 8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kimya Sektörü İhracatı İlk 6 Ayda Yüzde 8 Arttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kimya sektörü ihracatı ilk 6 ayda yaklaşık yüzde 8 artışla 15,8 milyar dolara ulaştı. Haziranda ise sektörün ihracatı yüzde 10,6 azalışla 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü, haziranda en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün ihracatında yaşanan gerilemenin Kurban Bayramı tatili ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklardan kaynaklandığını belirtti. Pelister ayrıca, kimya sektörünün ülke ihracatından yüzde 12 pay aldığını ve sektörün Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları ve ihracatçılar listelerinde üst sıralarda yer aldığını vurguladı.

03.07.2024 14:39
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Kimya sektörü ihracatı, ilk 6 ayda yaklaşık yüzde 8 artışla 15,8 milyar dolara ulaştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin haziranda ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haziranda 2,3 milyar dolarlık ihracat yapan kimya sektörünün ise ilk 6 aylık ihracatı yaklaşık yüzde 8 artışla 15,8 milyar dolara ulaştı. Sektör haziranda en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu korudu.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün haziranda 2,3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini aktararak, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla iş günü kaybından dolayı hem genel hem de sektör ihracatımızda gerileme oldu." ifadesini kullandı.

Diğer yandan küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, üretim ve lojistik maliyetlerindeki artış gibi faktörlerin ihracat performansında etkili olduğunu kaydeden Pelister, kimya sektörünün ihracatının haziranda yüzde 6,5 gerilerken, 6 aylık olarak bakıldığında ise yüzde 8'e yakın bir artış kaydettiğini belirtti.

"Sektör haziranda ülke ihracatından yüzde 12 pay aldı"

Adil Pelister, haziranda ülke ihracatından yüzde 12 pay almayı başaran kimya sektörünün en çok ihracat yapan sektörler arasında ikinci sıradaki yerini koruduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

???????"Ocak-haziran dönemi ihracatımız ise 15 milyar doları aşarak 15,8 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörünün önemini dünyadaki en güçlü ilk 10'da yer alan devletlere baktığımızda görüyoruz. Ülkemizin büyümesi ve ekonominin gelişimi için stratejik önemi bulunan kimya sektörümüz, gerek Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında gerekse ilk 1000 ihracatçı arasında ilk sıralarda yer alıyor. Biz de İKMİB olarak sektörümüzün gelişimi ve istikrarlı büyümesi için firmalarımıza destek oluyor, önerilerini dikkatle ele alıyor ve sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyoruz. İKMİB olarak, ihracatçılarımızın karşılaştığı zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kimya Sektörü İhracatı İlk 6 Ayda Yüzde 8 Arttı - Son Dakika

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