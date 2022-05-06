Kimya Sektörü Nisanda 3,3 Milyar Dolarlık İhracat Yaptı - Son Dakika

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü nisan ayında 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Kimya sektörünün ihracatı, geçen yıla kıyasla yüzde 53 büyüdü. Bu yıl ilk 4 aylık dönemde yapılan toplam ihracat ise yüzde 44,7 artarak 10,8 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörünün nisan ayı ihracat rakamlarını İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister değerlendirdi. Pelister şunları söyledi:

"NİSAN AYINDA İHRACATIMIZ YÜZDE 53 ARTTI: Kimya sektörü olarak ihracat performansımız artmaya devam ediyor. 2 aydır üst üste ihracatta lider sektör olduk. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 3,3 milyar dolar ile aylık bazda yeni ihracat rekorumuzu kırdık. Nisan ayında ihracatımız yüzde 53 artarken ilk 4 aylık ihracatımız ise yüzde 44,7 artarak 10,8 milyar dolara ulaştı.

YIL SONU HEDEFİMİZ OLAN 28 MİLYAR DOLARI KOLAYLIKLA AŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ: Nisan ayında en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar ihracatını gerçekleştirdik. En çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülke ise Hollanda, ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu performansla devam ettiğimiz sürece yıl sonu hedefimiz olan 28 milyar doları kolaylıkla aşacağımıza inanıyoruz.

KÜRESEL ENFLASYON BASKISI DA BİZLERİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR: Diğer yandan Rusya- Ukrayna krizinin emtia ve enerji fiyatlarına baskı uygulaması yükselen fiyatların uzun bir süre daha bu şekilde devam edeceğini işaret ediyor. Ayrıca küresel enflasyon baskısı da bizleri etkileyen önemli bir faktör. Bu zorlu koşullara rağmen ihracatçılarımız Avrupa Birliği ve ABD gibi ülkelerin alternatif tedarikçi arayışı noktasında fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Türk ürünlerimizin bu hedef pazarlardaki talep artışını karşılaması ihracat rakamlarımıza da yansıyor.

HEDEFİMİZ 2030 YILINDA KALICI OLARAK SEKTÖREL BİRİNCİLİĞE ULAŞMAK: İKMİB olarak bu yıl sonuna kadar devreye almayı planladığımız Kimya Teknoloji Merkezi ile yüksek katma değerli ürünler üretilmesini ve firmalarımızı daha rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz 2030 yılında kalıcı olarak sektörel birinciliğe ulaşmak, toplam sektörel ihracatımızı 50 milyar dolar üzerine ve birim kilogram ihracat değerimizi 1,5 doların üzerine çıkarmak olacak."