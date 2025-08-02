Kimya Sektöründen Rekor İhracat - Son Dakika
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Ekonomi

Kimya Sektöründen Rekor İhracat

02.08.2025 15:29
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Kimya sektörü, temmuzda 3,4 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz temmuz ayında gerçekleştirdiği 3,4 milyar dolarlık ihracat ile aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı." ifadesini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşarak 25 milyar dolar gerçekleşti.

Kimya sektörü ise temmuz ayında gösterdiği güçlü performansla 3,4 milyar dolarlık ihracata imza atarak aylık bazda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

En çok ihracat yapan ikinci sektör kimya oldu. Sektörün 7 aylık ihracatı ise 19 milyar doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz temmuz ayında gerçekleştirdiği 3,4 milyar dolarlık ihracat ile aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayı itibarıyla 850 milyon dolarlık değer artışı sağlayan kimya sektörünün bu yönüyle tüm sektörler arasında en çok değer artışı gösteren birinci sektör olduğunu vurgulayan Pelister, şunları kaydetti:

"Geçen yıl temmuz ayına göre ihracatımız yaklaşık yüzde 33 arttı. Ocak-temmuz dönemi ihracatımız ise yüzde 4,5 artışla 19 milyar doları aştı. Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ülke ekonomimize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Temmuz ayında hem genel ihracatımızın hem de sektörümüzün aylık bazda kırdığı bu tarihi rekor bize gelecek dönem için de umut veriyor.

Böylesine zorlu bir dönemde bu başarıya imza atan, emeği geçen tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca, kimya sektöründe ihracat başarılarıyla ülkemizin gücüne güç katan tüm firmalarımızı tek tek kutluyor, sürdürülebilir başarılarının devamını diliyorum. Kimya sektörü olarak yılın geri kalanında aynı istikrar ve başarıyı sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kimya Sektöründen Rekor İhracat - Son Dakika

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