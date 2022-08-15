Kırıkkale'de vatandaşlardan indirimli alışverişe yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de vatandaşlardan indirimli alışverişe yoğun ilgi

15.08.2022 19:05

Kırıkkale'de vatandaşlardan indirimli alışverişe yoğun ilgi Kırıkkale'de, 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçilen Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelen vatandaşlar, indirimli fiyat üzerinden alışveriş yaptı.

Kırıkkale'de vatandaşlardan indirimli alışverişe yoğun ilgi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçilen Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelen vatandaşlar, indirimli fiyat üzerinden alışveriş yaptı. Vatandaşlar, fiyatlardan memnun kaldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın" ifadelerine yer vermişti. Talimatın üzerine Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçildi. Ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelen vatandaşlar, indirimli fiyat üzerinden alışveriş yaptı.

Fiyat etiketlerinde indirim yapılmasından memnun kaldığını söyleyen İbrahim Tekin, "Çok güzel indirimlerin yapılması. 3 harfli mağazalarında bu fiyatlara indirmesini, ülkemizin huzura feraha kavuşmasını temenni ediyoruz. Allah, bu işlemi yapanlardan hizmet edenlerden razı olsun. Hep beraber ülkemizi kalkındıralım inşallah. Baya indirim olmuş. Stokçularında inşallah belleri kırılır. Hayırlısıyla ülkemizde feraha kavuşur. Ülkemize, devletimize, milletimize, hep beraber destek olursak ülke ayağa kalkar. Binlerce insan ülkeyi düşürmek için sırada bekliyor. Üreteceğiz, kazanacağız, kazandıkça kazanacağız inşallah" diye konuştu.

Murat Yurtseven de, "Alışveriş yaptık, fiyatlarda indirim var. İndirim gerçekleşmiş rekabet güzel şey. Fırsatçılık olmasın vatandaşa yansısın, gerisi teferruat" diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanan ürünler şu şekilde:

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi."

YORUMLAR
500
Dünyaca ünlü markaların taklit çantaları pazarda 5 bin 300 liraya kadar alıcı buluyor Dünyaca ünlü markaların taklit çantaları pazarda 5 bin 300 liraya kadar alıcı buluyor Şehit doktor Karakaya için mevlit okutuldu Şehit doktor Karakaya için mevlit okutuldu
Kaynak: İHA

alışveriş, Kırıkkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de vatandaşlardan indirimli alışverişe yoğun ilgi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:06:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de vatandaşlardan indirimli alışverişe yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement