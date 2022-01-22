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İstasyon Kırklareli Girişimcilik Programı tanıtıldı - Son Dakika

İstasyon Kırklareli Girişimcilik Programı tanıtıldı

22.01.2022 14:51
İstasyon Kırklareli Girişimcilik Programı tanıtıldı

İstasyon Kırklareli Girişimcilik Destek Programı tanıtım toplantısı Kırklareli'nde düzenlendi.

İstasyon Kırklareli Girişimcilik Destek Programı tanıtım toplantısı Kırklareli'nde düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulamaya alınan İstasyon Kırklareli Girişimcilik Destek Programı tanıtım toplantısı Kırklareli'nde yapıldı. Trakya Kalkınma Ajansı, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ve Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Bölgesel Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi İstasyon Kırklareli'nde yapılan toplantıya Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, KTO Meclis Başkan Yardımcısı Halit Sucuoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Keser, Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Özbek, Hüsnü Güngör Akarca, Kırklareli Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Kırklareli Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Savaş Erden, davetliler ve girişimciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli'nde hizmete giren Bölgesel Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin büyük bir nimet olduğunu söyledi. Şahin, "Bu İstasyonu kurarken bölgemize ciddi bir ivme kazandıracağını ve bu ivmeyle beraber de birçok alanda başta KOBİ'lerin dijitalleşmesi, kurumsallaşmasına katkı sağlamasını hedefledik ve amaçladık. Günümüz dünyasının bütün şartlarının gerekliliklerini yerine getirmemiz lazım. Belli bir zaman sonra çağa ve sisteme ayak uyduramayanlar, bugünü kazansalar bile yarını kaybedecekler. Günümüz dünyasında iş yapmak zor değil ama bu kazanç rekabetten dolayı 10 kazanırken 8'e 7'ye düşer. Belirli bir zaman sonra ikinci, üçüncü nesilde bu birikim ve motivasyon kaybolup gider. Şirketlerimizin ve gençlerimizin buna hazırlanması, uzun vadede günün koşullarına göre ayakta durabilmesi için bu çok önemli. Her zaman ve karlı olarak bizden sonraki nesillere de bırakabileceğimiz işletmeler oluşturmalıyız. Bunun yolu da günü takip etmekten ve geleceği yakalamaktan geçer. İstasyon Kırklareli Girişimcilik Destek Programı gençlerimizi ve onların kurdukları şirketleri geleceğe hazırlamak için devreye aldığımız bir programdır. Program kapsamında ortak çalışma alanları sağlamaktan, mentorluğa, e-ticaret altyapısı ve desteği sağlamaktan ihracat desteklerine kadar birçok ücretsiz hizmeti sizlere sunacağız. Programa katılacak firmalarımıza ve gençlerimize başarılar diliyor ve çalışmanın Kırklareli'ne, Trakya'ya ve ülkemize hayırlar, bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da programın ayrıntıları hakkında bilgi verdi. İstasyon Merkezi, Kırklareli'nde girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesini sağlamayı amaçlıyor. Başvurular 6 Şubatta sona erecek. - KIRKLARELİ

İstasyon Kırklareli Girişimcilik Programı tanıtıldı
İstasyon Kırklareli Girişimcilik Programı tanıtıldı

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Habitat Derneği, Trakya Bölgesi, Girişimcilik, Kırklareli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstasyon Kırklareli Girişimcilik Programı tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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