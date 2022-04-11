Kırşehir'de yerli domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtılacak - Son Dakika
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Kırşehir'de yerli domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtılacak

11.04.2022 14:15
Kırşehir'de yerli domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtılacak

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yerli domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtarak üreticilere katkı sağlamayı planladıklarını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yerli domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtarak üreticilere katkı sağlamayı planladıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri andan itibaren yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bahçe bitkileri için tohumdan fide üretme çalışmalarına başladıklarını belirten Ekicioğlu, fide mevsiminde atalık tohumları muhtelif yerlerde halka dağıttıklarını aktardı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile bu yıl Sebze Fidesi Yetiştiriciliği Protokolü imzaladıklarına da değinen Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında sosyal ve üreten belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızı yerli fidelerimizle buluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda 84 bin viyol domates, biber, patlıcan fide dağıtımı yapacak ve yerli üreticilerimize bu konuda destek sunacağız. Kırşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızı yerli fidelerimizle buluşturmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı yerli fide kullanarak tarımsal üretim yapmaya ve tarımsal üretimimizin gelişimine katkı sunmaya davet ediyorum."

Ekicioğlu, köy ve mahallelerden gelerek pazar yerinde ürünleri satan vatandaşlardan pazar işgal harcı almadıklarına dikkati çekerek, "Onların zaten zor koşullarda ürettikleri ürünlerin tüketiciye ulaşmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Pazar işgal harcı, sadece büyük pazarcı esnafından alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Fide talebini karşılamak için farklı çalışmalar da yapacaklarını aktaran Ekicioğlu, üreticiden yaklaşık 150 bin sebze fidesini alarak ücretsiz dağıtmayı planladıklarını açıkladı.

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Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Domates, Bahçe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de yerli domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtılacak - Son Dakika


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