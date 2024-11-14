Kış Bakımı İhmal Edilmemeli

Ekonomi

Araç bakımında 500 liralık masraftan kaçınırken 40 bin liralık zarar uyarısı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da oto sanayisinde kış bakımları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Otomobil bakım ustası, 500 liralık masraftan kaçınıp 40 bin liralık zararla karşılanmaması için bakım yapılması uyarısında bulundu.

Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler; lastik, motor, antifriz ve akü gibi araçlarının bakımlarını yapmak için oto tamircilerinin yolunu tutuyor. Otomobil bakım ustası, sürücüleri araçlarının kış bakımını yaptırması konusunda uyardı.

İşetme sahibi Baver Mafrak, kış yoğunluğu olduğunu, antifriz, yağ bakımı, akü değişimi ve kalorifer temizleme yapıldığını, yoğunluklarının bundan ibaret olduğunu söyledi. Mafrak, "Temel bakımlar yapılmadığı zaman 30-40 binden aşağı kurtarmaz. 500 lira için size 30-40 bin liraya mal olur" dedi.

Müşteri Hüseyin İlbasmış, İzmir'de ufak bir kaza yaptığını, hem bakım olduğunu, hem de kaportada göçük olduğunu ifade etti. Onları yaptırmak için aracını getirdiğini belirten İlbasmış, "Önümüz kış, A'dan Z'ye bakımlar lazım. İhmal ettiğimiz zaman karşımıza aksilikler çıkıyor. Sonuçta bunun içinde can var. Kendimizi, karşımızdakini korumak için, ailenle dolaşıyorsun, bir yerlere seyahate gidiyorsun, güvenlik. Filtreleriniz tıkandı, lastikleriniz eskidi, önümüz kış. Yazlık lastiklerle yola çıkamazsın. Her şeyin bakımını yapmak zorundayız" diye konuştu.

Müşteri Mehmet Taşkın ise, otomobilini kış hazırlığı için getirdiğini dile getirdi. Taşkın, antifriz, kış lastiği gibi bakımları yaparak kış hazırlığını yaptığını söyledi.