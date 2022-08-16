'Altın balda' hasat dönemi başladı: Hedef 2 bin ton bal elde etmek - Son Dakika
Üye Girişi

'Altın balda' hasat dönemi başladı: Hedef 2 bin ton bal elde etmek

16.08.2022 11:06

Kısa bir zaman önce İngiltere'de yapılan yarışmada önemli bir başarı elde ederek altın madalya kazanan Bingöl balında hasat dönemi başladı.

Kısa bir zaman önce İngiltere'de yapılan yarışmada önemli bir başarı elde ederek altın madalya kazanan Bingöl balında hasat dönemi başladı. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan etkilenen ve istediği verimi alamayan arıcılar, bu yıl hedeflerinin 2 bin ton bal elde etmek olduğunu aktardı.

Kısa bir zaman önce İngiltere'nin Londra şehrinde yapılan yarışmaya katılan Bingöl balı, burada önemli bir başarı elde ederek, süzme bal kategorinde altın madalya almaya hak kazanmıştı. Bingöl Üniversitesi Arıcılık, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bingöl Arıcılar Birliğinin destekleriyle, Adaklı ilçesindeki 2 bin rakımlı yaylada bal hasadına başlandı.

"Bingöl balının bir maden gibi olduğunu ifade etmiştik"

Bal hasadına katılan ve önemli açıklamalarda bulunan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl balının coğrafi işaret alması için de başvuru yaptıklarını belirtti. Rektör Çapak, "Arı ürünleri ile ilgili Bingöl üniversitesi pilot bir üniversite. Biz birkaç yıldır bu pilot üniversite bağlamında arıcılıkla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bugün de bal sağımındayız. Bu sağımda Adaklı ilçesinde 2 bin rakımda yapılıyor. Bingöl balının bir maden gibi olduğunu ifade etmiştik. Bu sağım ile birlikte hatta bundan önceki çalışmalarımızla bu madenin tescillenmesini sağladık. Çünkü Bingöl balı İngiltere'de yapılan bir yarışmada dünya birincisi oldu. Daha önce de 600 numune arasından dünya ikincisi olmuş idi. Dolayısıyla Bingöl balının kalitesi ortaya çıkmış oldu. Biz 108 farklı bölgede bal kovanlarıyla hangi arının hangi polenden, hangi bölgeden, hangi nitelikte bal topladığı ile ilgili çalışmalar yapmıştık. Bunun da neticesini aldık. Coğrafi işaret için başvuru yaptık, inşallah yakın zamanda onu almış olacağız" dedi.

2 bin tol ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Çapak, "Bugün ki sağımdan anladığımız kadarıyla Bingöl'de bal verimi çok iyi. Geçen yıl kuraklık vardı ama bu yıl beklediğimizin üstünde bir rekolte var. Öyle tahmin ediyorum ki Bingöl'de 2 bin tonun üzerinde bal elde etmiş olacağız. Bu sezonun ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hedef 2 bin ton bal üretmek

Geçen yıl yaşanan kuraklığının arıcıları ve üretimi etkilediğini aktaran Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba, bu yıl mevsimin iyi geçtiğini belirtti. Aba, "Bingöl bal hasadına başladık. Bingöl balının kalitesini ve değerini zaten biliyorduk. 2017 yılında Türkiye birincisi ve dünya ikincisi olan balımız, bu yıl İngiltere'nin Londra şehrinde tekrar ispatlandı ve dünya birinciliği kazandık. ve Bingöl balının süzme kısmına Tarım Kredi Kooperatifi talip oldu. ve diğer ballarımızın da dünyada birinci kalite olduğunu zaten ispatladık. Bu değeri daha yükseğe taşımayı hedefliyoruz. Geçen sene kuraklıktan dolayı üretimde sıkıntı çektik ama bu yıl mevsimin iyi geçmesi bereketli oldu. Hedefimiz 2 bin ton bal elde etmek. ve inşallah hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

Bu yıl balın satışı için güzel pazar bulacaklarını ifade eden üretici Fikri Üzer ise "Temmuz itibariyle yaylalara çıktık. ve şuan da yıl sonu mahsulünü almaya başlıyoruz. Bu iki yıldır kuraklık vardı, istediğimiz verimi alamıyorduk ve istediğimiz balın kalitesinde de sıkıntı vardı ama bu yıl Pazar konusunda ve kalite konusunda bir sıkıntı olmadığına inanıyoruz. Güzel bir Pazar bulacağımıza eminiz" dedi.

2 bin rakımlı yaylada gerçekleşen ve kilosu 200 liraya satılan bal hasadına İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Burhan Bahadır ve üreticiler de katıldı. - BİNGÖL

YORUMLAR
500
Irkçılık içerikli mesaj paylaşan taraftara hapis cezası verildi Irkçılık içerikli mesaj paylaşan taraftara hapis cezası verildi İngiltere'de işsizlik haziranda yüzde 3,8 seviyesinde sabit kaldı İngiltere'de işsizlik haziranda yüzde 3,8 seviyesinde sabit kaldı
Kaynak: İHA

England, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Altın balda' hasat dönemi başladı: Hedef 2 bin ton bal elde etmek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Türkiye ile Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için sözleşme imzaladı
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:34:42. #1.12#
SON DAKİKA: 'Altın balda' hasat dönemi başladı: Hedef 2 bin ton bal elde etmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement