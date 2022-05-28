Klima bakımı, periyodik bakım kadar önemli

Bursa Ağır Vasıta A.Ş Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ahmet Emrem, hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bu günlerde araç sahiplerini klima bakımlarını yaptırmaları konusunda uyardı.

Araç klimasının yılda en az bir kez kontrol ve bakımının yapılması, klima gazının da en az iki yılda bir yeniden doldurulması gerektiğinin altını çizen Emrem, "Yaz aylarında araçlarda serinlemek ve ağır vasıta araçlarda park esnasında ferah bir şekilde zaman geçirmek, kış aylarında ise camlarda oluşan buğulanmanın giderilmesi ve ısınma hedefiyle kullanılan araç klimaları, sürüş konforu ve dolaylı olarak sürüş güvenliği için önemli bir unsurdur. Genel kanının aksine, araçların klimaları yalnızca araç içindeki ısının kontrolünü sağlamaz. Aynı zamanda aracın içindeki nem oranını da düzenler. Klima sistemindeki filtrelerde zamanla bakteri ve küf oluşabileceğinden hem araç içinde kötü kokular oluşacak ve hem de lejyoner hastalığı gibi birçok hastalığın oluşma riski artacaktır. Tüm bu sebeplerden dolayı araçların periyodik bakımını yaptırmak kadar, klima bakımını yaptırmak da önemlidir. Araç klimalarının bakımlarının yapılması klima sağlığın olduğu kadar, aracın yakıt tüketimi için de önemlidir. Uzun süre bakım yapılmamış klima ve kompresör sistemleri düzgün çalışabilmek için daha fazla yakıt tüketir, bu durum da uzun vadede araç sahiplerini ekonomik olarak zor durumda bırakır. Bu sebeple yakıt tasarrufu sağlamak için araçların klima bakımlarını ihmal etmemek gerekir. Her yıl yaz başlangıcında yapılacak olan düzenli klima bakımları sayesinde aracımızın kliması sorunsuz bir şekilde hizmet verecektir" dedi.

Ağır Vasıta araçların vazgeçilmezi olan park tavan klimalarının öneminden bahseden Emrem, "Ağır vasıta araçlarda kullanılan park tavan klimaları, bu araçlar için hayati önem taşımaktadır. Aracın motorun çalışmasına gerek olmadan kullanılabilen bağımsız park tavan klimaları yakıt tasarrufu da sağlamaktadır. Gerek ülke içi, gerekse ülke dışına yapılan uzun yolculuklarda sürücüler uzun saatler, hatta günler boyunca araçlarında hareket etmeksizin ikamet etmektedir. Bu durumlarda araçlarında bulunan park tavan klimaları sürücülerin ferahı ve uyku kaliteleri için oldukça elzem olmaktadır. Bursa Ağır Vasıta olarak hem araç klimaları için periyodik bakım tamir hizmeti vermekte, hem de en kaliteli ve uygun fiyatlı park tavan klima sistemlerini temin ederek müşterilerimize sunmaktayız" diye konuştu. - BURSA