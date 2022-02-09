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Koç Holding ve Microsoft'tan girişimlere yönelik iş birliği - Son Dakika

Koç Holding ve Microsoft'tan girişimlere yönelik iş birliği

09.02.2022 11:19
Koç Holding ve Microsoft'tan girişimlere yönelik iş birliği

Koç Holding, Türkiye ve dünyada hızla büyüyen girişim ekosistemini desteklemek ve teknoloji odaklı çözümler sunan girişimlerle ortak projeler geliştirmek amacıyla Microsoft ile iş birliği yaptı.

Koç Holding, Türkiye ve dünyada hızla büyüyen girişim ekosistemini desteklemek ve teknoloji odaklı çözümler sunan girişimlerle ortak projeler geliştirmek amacıyla Microsoft ile iş birliği yaptı.

Holding açıklamasına göre, Koç Topluluğu şirketleri, Microsoft ile Abu Dhabi Yatırım Ofisi'nin ortaklığında geliştirilen girişim destek programı GrowthX Accelerator sayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki girişimlerle bir araya gelerek, çözüm odaklı ve her iki taraf için de değer yaratan projeler üzerine çalışacak.

Koç Holding, şirketler ile girişimler arasında yeni iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla yürütülen GrowthX Accelerator sayesinde hem dijitalleşme ve inovasyon alanlarında sahip olduğu birikimi hem de sektör özelinde konusunda uzman mentor desteğini paylaşarak bu ekosistemin büyümesine yardımcı olacak.

Ek olarak, ürünü veya prototipi hazır olan girişimlere ürününü test etme ve müşteri ile buluşturma konusunda destek olacak. Topluluk genelinde yürütülen kültürel dönüşüm programının yapı taşlarından dijital dönüşüm ve inovasyon çalışmaları kapsamında girişimlerle birçok alanda iş birliği yürüten Koç Grubu, GrowthX Accelerator ile kazanımlarını pekiştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyor.

GrowthX Accelerator programına dahil olmak isteyen tarım teknolojileri ve mobilite alanında faaliyet gösteren girişimler, başvurularını 22 Şubat'a kadar gerçekleştirebilecek.

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Koç Holding, Microsoft, Abu Dhabi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Holding ve Microsoft'tan girişimlere yönelik iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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