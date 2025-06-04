Koç'tan FireAId ile Yangın Tahmini - Son Dakika
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Ekonomi

Koç'tan FireAId ile Yangın Tahmini

04.06.2025 21:38
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Levent Çakıroğlu, FireAId projesiyle Akdeniz'de yangın tahmininde liderlik ettiklerini açıkladı.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 8. Circle the Med: Akdeniz Forumu'nda dijital ve yeşil dönüşüm konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Koç Holding'in öncülük ettiği yapay zeka tabanlı orman yangını tahmin modeli "FireAId" projesini anlattı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen forum, daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli bir Akdeniz Bölgesi için uluslararası işbirliğini teşvik ederek çözümler üretmek amacıyla küresel ve bölgesel liderleri, akademiyi, özel sektörü ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Forum kapsamında, Atina'daki Yeni Akropolis Müzesi'nde "Kapsayıcı Yeşil ve Dijital Ekonomiler İnşa Etmek- Akdeniz'in Müreffeh Geleceği İçin İnovasyon" başlıklı panel düzenlendi.

Açıklamada panel öncesi görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Akdeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğiyle mücadele için çok paydaşlı yapılar kurulmasının önemine işaret ederek, 2021'deki yıkıcı yangınların ardından geliştirilen FireAId projesine ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Ege ve Akdeniz bölgelerini 2021 yılında etkileyen yıkıcı orman yangınları sonrasında Koç Holding'in öncülük ettiği yapay zeka tabanlı orman yangını tahmin modeli "FireAId" projesine ilişkin güncel bilgileri paylaşan Çakıroğlu, Akdeniz ülkelerine işbirliği çağrısında bulundu.

Çakıroğlu, 100. yılını kutlamaya hazırlanan Koç Topluluğu'nun 61 ülkede 132 üretim tesisi ve satış şirketiyle faaliyet gösterdiğini belirtti.

Sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerini uzun vadeli iş stratejilerine dahil ettiklerini kaydeden Çakıroğlu, 2016'da Koç Topluluğu'nda başlattıkları kültürel dönüşümün yapı taşlarından biri olan Dijital Dönüşüm programları kapsamında bugüne kadar 2 bin 500'den fazla projeyi başarıyla uyguladıklarını aktardı.

"Akdeniz Bölgesi, küresel ortalamaya göre yüzde 20 daha hızlı ısınıyor"

Akdeniz Bölgesi'nin 500 milyondan fazla insana ev sahipliği yaptığına ve iklim değişikliği açısından hassas bir bölge olduğuna dikkati çeken Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Akdeniz Bölgesi, küresel ortalamaya göre yüzde 20 daha hızlı ısınıyor, eğer tedbir alınmazsa sıcaklıkların daha fazla artabileceği tahmin ediliyor. Su stresi yaşayan nüfusun yüzde 60'ı Akdeniz bölgesinde yaşıyor. Akdeniz plastik atıklardan, aşırı avlanmadan en çok zarar gören deniz. Bölgenin aynı anda birden fazla krizle karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün koordinasyon içerisinde çalıştığı çok paydaşlı ve işlevsel yapılar inşa etmek önem taşıyor."

Çakıroğlu, 2021'de Akdeniz havzasını etkileyen yıkıcı orman yangınlarına değinerek, Türkiye'nin de bu felaketten ciddi şekilde etkilendiğini aktardı.

Koç Holding olarak o zorlu dönemde, gelecekteki orman yangınlarını daha iyi tahmin etmek ve onlarla etkin mücadele edebilmek amacıyla yapay zeka konusundaki yetkinliklerini ilgili kamu kurumlarına ücretsiz olarak sunmaya karar verdiklerini paylaşan Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Veri analitiği şirketimiz KoçDigital'in Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve Dünya Ekonomik Forumu gibi uluslararası kuruluşlarla yaptığı işbirliği, dünyanın ilk yapay zeka tabanlı orman yangını tahmin modelinin geliştirilmesiyle sonuçlandı. Bu model, hava durumu verileri, topografik ve coğrafi koşullar, ulaşım ağları ve ormanların farklı özellikleri gibi 400'den fazla farklı değişkenden faydalanarak belirli bir orman alanında yangın çıkma riskini yüzde 86 doğruluk oranıyla önceden tespit edebiliyor."

Modelin ikinci aşamasında yetkililerin yangın çıkmadan önce kaynaklarını çevre bölgelerden yüksek riskli alanlara yönlendirmesine destek olan bir kaynak yönetim modülü geliştirdiklerini kaydeden Çakıroğlu, "Yapay zekanın umut verici sonuçları ortaya çıktıkça, Tarım ve Orman Bakanlığı modeli daha da benimsedi ve işbirliğimiz giderek güçlendi. Gelinen noktada, yeni özelliklerle modeli daha da zenginleştirmemiz bekleniyor. Bu başarının temelinde taraflar arası bilgi paylaşımını ve değer yaratılmasını mümkün kılan güvene dayalı işbirliğimiz yatıyor. FireAId gibi veri temelli girişimlerde güvenin ve veri paylaşımının; sürdürülebilir başarının vazgeçilmez unsurları olduğunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Projenin Dünya Ekonomik Forumu'nda yeni bir girişime de ilham verdiğini belirten Çakıroğlu, kamu ve özel sektörden daha fazla paydaşın iklim kriziyle ilgili zorluklarla mücadelede işbirliği yapmasını teşvik eden "İklim Uyumu için Teknoloji" platformunun kurulduğunu anımsattı.

Çakıroğlu, FireAID projesinin Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin eş başkanlığında düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde, 2025'in başında 800'den fazla proje arasından en başarılı 20 girişim arasında seçildiğini belirtti.

FireAId'in açık kaynak bir girişim olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, bölgenin yararı doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla farklı paydaşlarla işbirliğine hazır olduklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Levent Çakıroğlu, Orman Yangını, Koç Holding, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Akdeniz, Çevre, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koç'tan FireAId ile Yangın Tahmini - Son Dakika

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