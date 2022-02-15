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Kocaeli'de iş dünyası KDV indiriminden memnun - Son Dakika

Kocaeli'de iş dünyası KDV indiriminden memnun

15.02.2022 11:42
Kocaeli'de iş dünyası KDV indiriminden memnun

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararının memnuniyet verici olduğunu, istisna kapsamında kalan ürünlerin de yeniden gözden geçirilmesi istediklerini bildirdi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararının memnuniyet verici olduğunu, istisna kapsamında kalan ürünlerin de yeniden gözden geçirilmesi istediklerini bildirdi.

Bulut, yazılı açıklamasında, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemeyi değerlendirdi.

Kararın hem iş dünyası hem vatandaşlar açısından memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Bulut, "Odamızın da bir süre önce resmi yazılar ve bakanlıklar nezdinde gündeme getirdiği KDV oranının düşürülmesi kararı memnuniyet vericidir. Zamanlama olarak da memnuniyet vericidir ancak istisna kapsamında kalan ürünlerin de yeniden gözden geçirilmesi öncelikli talebimizdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, böylesi bir dönemde aldığı karar dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulut, KDV Kanunuyla ilgili ilettikleri ve hayata geçirilmesinde fayda gördükleri diğer konulara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mevcut Katma Değer Vergisi Kanunu 11, 13, 14 ve 15. maddeleri gereği, ihracat istisnaları, araçlar ve petrol aramaları istisnaları ve teşvikli belgeli yatırımlarda uygulanan istisnalar, taşımacılık istisnaları ve diplomatik istisnalar tam istisna kapsamındadır. Diğer taraftan ise 17. madde ile belirtilen sosyal ve askeri amaçlı istisnalar, diğer istisnalar ve son yapılan düzenlemeye göre serbest bölge istisnaları kısmi istisna olarak kabul edilmektedir. Görüldüğü üzere KDV Kanununda çok sayıda istisna düzenlemesi bulunmaktadır. İş insanlarımızın bir işlemin KDV'ye tabi olup olmadığına karar verilebilmesi için önce istisna maddelerine bakılması gerektiğinden KDV istisna sayısının azaltılmasının gündeme alınması gerektiğini düşünmekteyiz."

"Esasların gündeme alınması ve sadeleştirilmesi gerekiyor"

Özel Esaslar Sistemi'nin, Hazine ve Maliye Bakanlığının mükelleflerin olası kanuna aykırı işlemlerinin ve iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespiti ile hak kazanılmayan yolsuz KDV iadelerinin önlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir sistem olduğunu aktaran Bulut, bunun 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği'nde düzenlendiğini belirtti.

Bulut, özel esaslar uygulamasının, işletmelerin ilgili kurum nezdindeki işlerini aksatmasının yanı sıra ticari hayatı da olumsuz etkilediğini vurgulayarak, ortaya çıkan olumsuzluğu gidermek adına mükelleflerin açtıkları karşı davaları kazanarak özel esaslardan çıktığını aktardı.

Bu durumun her iki taraf açısından maliyet ve zaman kaybına neden olduğu için özel esaslara alınmanın zor hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Bulut, "Uygulama için yargı kararları dikkate alınarak öncelikle buna özel düzenleme yapılması, daha net ve somut kriterler belirlenmesinin konuyla ilgili yaşanan olumsuzlukları engelleyeceği öngörülmüştür. Bu sebeple ticari faaliyetler açısından problem teşkil etmekte olan esasların gündeme alınması ve sadeleştirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Katma değer vergisi, Ticaret, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de iş dünyası KDV indiriminden memnun - Son Dakika Ekonomi


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