İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre Türkiye'nin özel sektörde en büyük 96. sanayi şirketi ve 62. ihracatçısı arasında yer alan, çelik profil sektöründe satışlarının yüzde 90'ını 6 kıtada 140 ülkeye ihraç eden Kocaer Çelik talep toplamaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kocaer Çelik'in hisselerinin yüzde 20,02'si halka arz edilecek. Ek satış yapılması durumunda halka arz edilecek toplam payı yüzde 24,02'ye kadar çıkacak.

Demir-çelik sektöründe 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu olarak 6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapan Kocaer Çelik için talep toplama süreci başladı. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Haziran olarak belirlendi.

Halka arz edilecek Kocaer Çelik paylarının yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 5'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor.

Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 20,02 ve halka arz büyüklüğünün ise 1 milyar 285 milyon TL olması bekleniyor.

Halka arz sonrası 591 milyon TL'nin sermaye artışından, 414 milyon TL'nin de ortak satışından karşılanmak üzere toplam 1 milyar 5 milyon TL'nin şirket hesaplarına girmesi hedefleniyor. Böylelikle ek satış hariç halka arz büyüklüğünün yüzde 78'inin şirkete girmesi bekleniyor.

Kocaer Çelik, halka arzdan elde edilecek geliri; yenilenebilir enerji yatırımları, katma değerli yeni ürün yatırımları ve işletme sermayesi için kullanacak.

Satışlarının yüzde 93'ü yabancı para cinsinden

Kocaer Çelik, mart sonu itibarıyla 12 aylık dönemde 533 milyon dolar satış hasılatı, 393 milyon dolar ihracatı ile demir-çelik sektöründe Ege Bölgesi'nde 2018, 2019, 2020 yılları için en yüksek çelik profil ihracatı yapan firma oldu. Şirket, geçen yıl da hem demir-çelik sektöründe hem de çelik profil segmentinde Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği'nin (EDDMİB) birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Kocaer Çelik, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu özel sektör sıralamasında 96., ihracatta 62. sırada yer aldı. 6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapan Kocaer Çelik, mart sonu itibarıyla satışlarının yüzde 93'ünü yabancı para cinsinden elde etti. Üretiminin yüzde 84'ünü ihraç eden şirket, kendi ürün grubunda Türkiye ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştirdi.

Demir-çelik sektöründe uzun çelik profil ürünlerinin üretimlerini 85 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 280 bin metrekare alanda gerçekleştiren Kocaer Çelik, yaklaşık bine yakın çalışanı, 800 bin ton/yıl toplam kapasitesi ile Türkiye'nin çelik profil segmentinde en büyük firmalarından birisi konumunda bulunuyor.

Kocaer Çelik, 3 çelik profil fabrikasının yanı sıra 120 bin ton/yıl kapasiteli Çelik Servis Merkezi ve çelik profil üretimine entegre tek tesis olma özelliği gösteren 100 bin ton/yıl kapasiteli Galvaniz Fabrikası ve tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan 13 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretim tesisine (GES) sahip. Kocaer Çelik, GES ile ilgili projenin ikinci etabında, 15 milyon kilovatsaat arazi GES kurulumu yapmayı ve 2022 yılında A2 Fabrikası sahası içerisinde 15 milyon kilovatsaatlik RES projesini başlatmayı planlıyor.

RES ve arazi GES projesinin tamamlanması ile toplam kurulu güç yaklaşık 45 milyon kilovatsaat seviyelerine çıkacak. Şirket, böylelikle kendi tükettiği enerjinin tamamını temiz ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanmasını hedefliyor.

Şu ana kadar 13 milyon kilovatsaatlik tesiste 62 bin ağaç dikimine karşılık gelen 3 bin 300 ton karbon salınımının önüne geçildi. 2022 yıl sonunda toplamda 5 bin 700 ton karbon salınımının önüne geçilecek ve 107 bin ağaç dikimine karşılık gelen çevresel fayda sağlanacak.

Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 45 milyon kWh/yıl elektrik üretim değerine ulaşmasıyla beraber yıllık 17 bin ton karbon salınımının önüne geçerek, yılda 322 bin ağaç dikimine eşdeğer ölçekte çevreye kazanımı olacak.

Birleşik Krallık'ta MyMetal ile hızlı teslim

Kocaer Çelik, enerji nakil hattı, güneş enerjisi alt yapısı, yapısal çelik, ulaşım, madencilik, tünel, gemi inşa, tarım, makine imalat ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerine yüksek mukavemetli, özel kalitelerde, farklı ebatlarda, özel boy ve kesitlerde çelik profillerin üretimini yapıyor.

Kocaer Çelik'in Birleşik Krallık'ta kurulu bağlı ortaklığı MyMetal Ltd., 2015 yılından bu yana satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor. MyMetal, Kocaer Çelik'in ürünlerinin Birleşik Krallık pazarına sunulmasında rekabet avantajı sağlıyor. Kocaer Çelik, MyMetal'in Birleşik Krallık'taki yaklaşık 20 bin metre karelik depoları vasıtası ile ürünlerini Birleşik Krallık ve İrlanda'daki müşterilerine kısa sürede teslim edebiliyor.