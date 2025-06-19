Koçtaş'a Altın Ödül

Koçtaş, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle ???????düzenlenen Brandverse Awards 2025'te, Social Brands Veri Analitiği Ödülleri Ev Geliştirme kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Deloitte Türkiye tarafından yürütülen araştırma kapsamında, 51 binden fazla marka sosyal medya hesabı SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi üzerinden analitik yöntemlerle değerlendirildi. Düzenlenen törende Koçtaş adına ödülü Marka İletişimi ekibi aldı.

Koçtaş, 1 Nisan 2024-1 Nisan 2025 dönemini kapsayan, takipçi sayısı ve artışı, içerik üretim sıklığı ve türleri, toplam etkileşim hacmi, kullanıcıların içeriklere verdiği tepkilerin niteliği gibi birçok detaylı metriğin analiz edildiği araştırma sonucunda ev geliştirme kategorisinde lider oldu.

Youtube hesabında 1 milyon abone sınırını aşan Koçtaş, dijital iletişimdeki başarısını ödülle ortaya koymuş oldu.

Veri odaklı içerik üretimi, sezonluk kampanya entegrasyonları ve müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen içerik serileri, markanın Koçtaş Youtube ve Instagram hesaplarında yıl boyunca sürdürdüğü dijital iletişim çalışmalarındaki başarısında önemli rol oynadı.

Koçtaş, yeni fikir ve projelerle dijital iletişimde sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.