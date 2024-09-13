Kokarca Problemi İçin Topyekün Mücadele Çağrısı

Ekonomi

TMO Genel Müdürü Güldal: "Topyekün mücadele edersek kokarca problemini silip atarız"

ORDU - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kahverengi kokarca ile hep birlikte mücadele edildiği takdirde olumlu sonuçlar alınacağını belirterek, "2025 yılında böyle bir problemin yaşanmaması için topyekün biyolojik, kimyasal ve kültürel hangi mücadele yöntemi varsa uygulamamız gerekir. Sadece devlet, sivil toplum kuruluşları değil, üretici ile beraber, bakanlık da gerekli kaynakları ayırırsa ve anlayış aynı olursa bu problemi siler atarız" dedi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan TMO fındık alım deposunu ziyaret etti. Burada sürecin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Güldal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Fındık fiyatlarını yükselmesi bakanlığımızı ve TMO'yu memnun eder"

TMO'nun bu yıl 12'nci kez fındık alımını gerçekleştirdiğini belirten Güldal, serbest piyasanın açıklanan taban fiyatın üzerine çıkmasının kendilerini de memnun ettiğini söyledi. Güldal, "TMO, görev alanına giren başta hububat ve bakliyat olmak üzere diğer özel ürünler dediğimiz fındık, kayısı ve kuru üzüm gibi ürünlerde de referans fiyat açıklayarak, bizim referans fiyatın altına düşmesini engelleyen bir fiyat olarak uyguluyoruz. Bu sigorta, referans ve taban fiyatıdır. Üzerinde oluşacak her türlü piyasa Tarım Bakanlığı'nı da, TMO'yu da memnun eder. Biz fındıkta geçen sene ve önceki sene özellikle son 7 sene de maliyetleri, üretim miktarını ve ihracat değerinin yükselmesine katkı sunarak, bir süreci birlikte yönettik. Üreticiden başlayarak ihracatçıya kadar olan süreçte 2.3 milyar dolarlık ihracat kalemi olan bir ürünümüz. Tarımsal ihracatımız içerisinde çok değerli bir yeri var" diye konuştu.

"Ödemeler 45 sonra değil, 45 gün içerisinde yapılıyor"

Güldal, şuanda 47 tane alım noktasının açık bir vaziyette üreticilerin ürün arzını beklediğini belirterek, "Şunu da görüyoruz, geçen yıl fındık piyasası bir süre sonra hareketlendi dolayısıyla üreticide bir bekletme eğilimi var. Fiyatların biraz daha yukarıya gelebileceği beklentisi var, bunu da memnuniyet ve saygıyla karşılıyoruz. Fiyat açıklandıktan sonra bütün ürünlerde 2024 yılında biz 45 gün içerisinde ödemeleri yapacağımızı açıklamıştık ama hiçbir üründe 45 güne kalmadık. Genellikle 20-30 gün içerisinde ödeme imkanı oldu. Fındıkta da aynı açıklamayı yaptık ve ödemelerin 45 gün sonra değil, 45 gün içerisinde yapılacağını söyledik. Bu hafta TMO'ya ürün teslim eden fındık üreticilerimizin ürün bedellerini bu hafta içerisinde yatırdık. Dolayısıyla 11 ile 21 gün arasında ödeme yapmış olduk. Biz bu noktada üreticiyi hiçbir şekilde geciktirmeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Hep birlikte mücadele edersek kokarcayı silip atarız"

Kahverengi kokarca ile topyekün mücadelenin önemine değinen Güldal, "Son 2 yıldır Tarım ve Orman Bakanlığımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz yüksek bir hassasiyet ile bu problemin yaşanabileceğini, hep birlikte tedbir alınması gerektiğini toplantılar yaparak, açıklamalar yaparak ve çeşitli yollarla duyurmaya çalıştı. Ama geldiğimiz noktada fındık üretilen bölgelerin bir kısmında ve genellikle 300-400 rakımın altındaki yerlerde kokarca popülasyonunun yüksek olduğunu ve zarar verdiğini görüyoruz. Bu anlamda bu hassasiyetin gelecek sene çok daha yüksek tutulması gerektiğini düşünüyoruz. 2025 yılında böyle bir problemin yaşanmaması için topyekün biyolojik, kimyasal, kültürel hangi mücadele yöntemi varsa ve sadece devlet, sivil toplum kuruluşları değil, üretici ile beraber bakanlık gerekli kaynakları ayırıp anlayış aynı olursa bu problemi siler atarız. Üreticilerimizin önce piyasa şartlarını zorlayarak, önce TMO'nun fiyatlarını esas alarak değerlendirme yapmasını istiyoruz, onun altındaki fiyatlara ürün satmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

TMO tarafından Türkiye'de 3 bin tondan fazla fındık alımı gerçekleşti

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ayrıca, Ordu'da şuanda kadar 600 ton civarında bir fındık alımı gerçekleştirdiklerini, ülke genelinde ise bu rakamın 3 bin tonu aştığını sözlerine ekleyerek, 31 Aralık 2024 tarihine kadar alımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve TMO yetkilileri katıldı.