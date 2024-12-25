Kokina Çiçeğine Yılbaşı İlgisi

Ekonomi

Tavşan Memesi otu ve silcan meyvesine yoğun ilgi

DÜZCE - Ormanlardan toplanan tavşan memesi otu ile Silcan meyvesinin bir araya getirilerek oluşturulan Kokina çiçeği, çiçekçilerin yüzünü güldürüyor.

2025'e sayılı günler kala yılbaşında vatandaşlar tarafından ilgi gören satışıyla çiçekçilerin yüzünü güldüren Kokina çiçeği yok satıyor. Ormanlardan toplanan çiçekçilerin Tavşan memesi otu, Silcan Meyvesi ve Çam ağacı dalları ile özenle hazırladığı Kokinalar, çeşitli süslemeler ile alıcısını cezbediyor. Kokinaları özenle hazırlayan Çiçekçi Adem Köseoğlu, "Kokina çiçeğimiz Silcan adı verilen meyvelerin tavşan memesi otunun üzerlerine yapıştırılması ile oluşan ve çiçekçilerin buket aranjmanı haline getirdiği bir üründür. Genelde yılbaşında tercih ediliyor. Şans ve mutluluk getirdiği söyleniyor. Bu çiçekler tercih ediliyor. Bizde ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Vatandaşların ilgisi yoğun. Buket aranjmanında üzerlerine kuru portakal takıyoruz. Yılbaşı süsleri kullanıyoruz ve çeşitlendirmek için çam ağacının dallarını kullanıyoruz. Daha güzel bir aranjman olarak meydana çıkıyor. Günde 30-35 adet karışık buket satıyorsak, Kokine buketinden 100 adet satıyoruz. O derecede bir yoğunluk var. Fiyatları ise 500 ila 750 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Yılbaşı öncesi bir çok ürüne talep artarken kokina buketi ile de çiçekçilerin yüzü güldü.