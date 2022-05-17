"Kontrolsüz hipertansiyon erken ölüme neden olabilir" uyarısı - Son Dakika
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"Kontrolsüz hipertansiyon erken ölüme neden olabilir" uyarısı

17.05.2022 16:02
"Kontrolsüz hipertansiyon erken ölüme neden olabilir" uyarısı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Büyükbakkal kontrolsüz hipertansiyonun erken ölüme neden olabileceğini belirterek, "Hipertansiyon tedavisi için öncelikle varsa altta yatan neden düzeltilmeli, sonrasında diyet ve ilaç tedavisi ile hipertansiyon kontrol altına alınmalıdır.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Büyükbakkal kontrolsüz hipertansiyonun erken ölüme neden olabileceğini belirterek, "Hipertansiyon tedavisi için öncelikle varsa altta yatan neden düzeltilmeli, sonrasında diyet ve ilaç tedavisi ile hipertansiyon kontrol altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Medical Park'tan yapılan açıklamaya göre, kan basıncı değerlerinin normalin üzerinde olması Hipertansiyon olarak adlandırılıyor. İdeal tansiyon değeri ise 12/8 olarak kabul ediliyor.

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon günü dolayısıyla yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükbakkal, kontrolsüz hipertansiyonun erken ölüme neden olabileceğini belirtti.

Büyükbakkal, hipertansiyonu olan hastaların yaklaşık yüzden 90'ında hipertansiyon gelişimi için bir neden olmadığını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu tür hipertansiyona Esansiyel veya Primer Hipertansiyon denir. Primer Hipertansiyon tedavisinde diyet ve ilaç tedavisi uygulanır. Diğer hastalarda ise hipertansiyon gelişimi için altta yatan tıbbi bir neden vardır.

Bu yüzden bu tür hipertansiyona Sekonder Hipertansiyon denir, genelde hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve hipertansiyon genellikle şiddetlidir. Bu altta yatan nedenlerden bazıları böbrek atardamarında darlık, böbrek yetmezliği, böbreküstü bezi hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları ve birtakım ilaçlar olarak sayılabilir."

Kan basıncının yüksekliğinin damar duvarlarına, göz, kalp, beyin ve böbrek gibi organlara zarar verdiğini belirten Büyükbakkal, "Hipertansiyon tedavisi için öncelikle varsa altta yatan neden düzeltilmeli, sonrasında diyet ve ilaç tedavisi ile hipertansiyon kontrol altına alınmalıdır. Bunun için ise mutlaka Nefroloji Kliniği'nden bilgi ve randevu alınması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Hipertansiyon, Gaziantep, Diyet, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Kontrolsüz hipertansiyon erken ölüme neden olabilir' uyarısı - Son Dakika


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