Konya, 2024'ün ilk altı ayında ihracatını artırdı

Ekonomi

Konya, 2024'ün ilk altı aylık döneminde yüzde 5,5 artışla 1,659 milyar dolar ihracat yaptı.

Konya Ticaret Odasından (KTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2024 yılı Haziran ayı ve ilk 6 aylık dış ticaret verileri, Konya'nın ivme kazanmaya devam eden ihracat rakamlarını ortaya koydu.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısı ihracat rakamlarına göre Konya, bir önceki döneme göre ihracatını yüzde 5,5 artırarak 1,659 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye ihracatından yüzde 1,53 pay alan Konya il bazında 10. sırada yer aldı.

Verileri değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı yüzde 2 artarken aynı dönemde Konya'nın ihracatı yüzde 5,5 artarak 1,659 milyar dolara yükseldi. Haziran ayında iş günü eksikliğiyle oluşan düşüşe rağmen yılın ilk yarısında gerçekleşen olumlu ivmeyi daha da yukarı taşımak için Konya'nın küresel pazar payını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.