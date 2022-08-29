Başkan Altay: "Kurak arazilerde aspir üretiminin yaygınlaşması için çalışıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Kurak arazilerde aspir üretiminin yaygınlaşması için çalışıyoruz"

29.08.2022 14:49
Başkan Altay: "Kurak arazilerde aspir üretiminin yaygınlaşması için çalışıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi, ülkedeki bitkisel yağ talebinin karşılanması için Meram Çomaklı Mahallesi'ndeki kendisine ait 700 dekarlık atıl araziye ektiği kuraklığa dayanıklı yağlık aspir bitkisinin hasadını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ülkedeki bitkisel yağ talebinin karşılanması için Meram Çomaklı Mahallesi'ndeki kendisine ait 700 dekarlık atıl araziye ektiği kuraklığa dayanıklı yağlık aspir bitkisinin hasadını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Çomaklı'da kendisine ait 700 dekarlık atıl arazide yetiştirdiği yağlık aspir bitkisinin hasadını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülkedeki bitkisel yağ talebinin karşılanması ve ayçiçek yağına olan bağımlılığın azaltılabilmesi için aspiri önemli bir alternatif olarak değerlendirdiklerini söyledi. Ayçiçek yağı dışındaki diğer yağ bitkilerinin mevcut ekim alanlarının genişletilmesi ve nöbetleşme sisteminde onlara da yer verilmesi gerektiğine işaret ederek aspir bitkisinin önemine değinen Başkan Uğur İbrahim Altay, "Aspir, kıraçta çok rahat yetişebilen, kuraklığa dayanıklı, elverişsiz toprak şartlarına adaptasyon kabiliyeti yüksek olan bir bitki. Ayrıca hububat tarımında kullanılan bütün alet ve ekipmanlar bu bitkinin tarımında da kullanılabiliyor. Bu sebeple Büyükşehir olarak tarımsal üretim sahamızda bu yılın Mart ayında yerli ve yağlık çeşitten ekimini yaptığımız aspir bitkisinin hasadını da tamamladık" dedi.

Aspirin tüm tarımsal üretim aşamalarında Büyükşehir Belediyesi'nin alanında uzman ziraat mühendislerinin görev aldığını belirten Başkan Altay, "Olgunluğa ulaşan aspirin hasadını yaptık. Buradan elde ettiğimiz aspir bitkisinin önce yağını çıkaracağız sonrasında da sosyal yardımlarda kullanacağız inşallah. Ayrıca tüm tarımsal üretim aşamalarında bölgedeki çiftçilerden alet-ekipmanlar kiralanmak sureti ile bölge çiftçisi ile bir dayanışma modeli sergileme anlayışımızı da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Uğur İbrahim Altay, daha önce üretimi yapılmayan aspir bitkisinin bölgeye tanıtılması için kıraç ve elverişsiz topraklarda aspir tarımının yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Meram, Konya, Altay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Altay: 'Kurak arazilerde aspir üretiminin yaygınlaşması için çalışıyoruz' - Son Dakika

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