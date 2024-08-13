Konya'da Çiftçilere Aronya Fidanı Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'da Çiftçilere Aronya Fidanı Desteği

Konya\'da Çiftçilere Aronya Fidanı Desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik sürdürdüğü aronya fidanı desteği kapsamında çiftçiler hasada başladı. Aronya, sağlığa olumlu etkileri nedeniyle 'Süper Meyve' olarak adlandırılıyor.

13.08.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçede çiftçiye yönelik sürdürdüğü fidan ve fide destekleri kapsamında süper meyve olarak bilinen aronya fidanı desteği verilen çiftçiler hasada başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma için tarımsal desteklemelere büyük önem verdiklerine dikkati çekti. Tarımda öncü olmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ederken bir yandan da çiftçilere destek olmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarımsal desteklemelerimizi ve projelerimizi planlarken, birim alandan yüksek gelir getirmesi, bitkilerin su tüketimi, mekanizasyon ve işçilik giderleri başta olmak üzere pek çok farklı durumu göz önünde bulundurarak, verimliliğin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Bu sebeple yeni bir meyvecilik projesi olan, yüksek antioksidan içermesi ve pek çok vitamine sahip olmasından dolayı sağlığa olumlu etkileri nedeniyle 'Süper Meyve' olarak adlandırılan aronyanın Konya tarımına kazandırılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar çiftçilerimize 165 dekar alanda 50 bin adet sertifikalı aronya fidanı desteğinde bulunarak; süper meyveyi şehrimizle buluşturduk. Çiftçilerimizin meyvenin hasadını yapmaya başladı. Bölgemizde toprak ve iklim şartlarına uyum sağlayan, işçiliğinin az, veriminin fazla olmasıyla bilinen aronyanın, alternatif ürünler kapsamında yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Yine çiftçilerimize sağladığımız tarımsal desteklemelerimizi de artırarak sürdüreceğiz."

Çiftçiler tarımsal desteklerden çok memnun

Konya'nın Meram Yeşil Tekke Mahallesi'nde aronya fidanı desteğinden faydalanan çiftçilerden Hamdi Bildirici, desteklerden yararlanmaya üç yıl önce başladığını belirterek, "Verim güzel, inşallah yeni yıla daha güzel olacak. Fazla emek istemiyor, geçen yıl dört sefer, bu yıl beş sefer suladık. Fazla su isteyen bir meyve değil. Kuraklığa ve dona dayanıklı, -32 derecelere dayanıyor. Aronyada Büyükşehir Belediyemiz bizi çok destekledi. Onun için çok memnunuz, başkanımızdan Allah razı olsun. Bütün çiftçilerimizin yazılıp destek almasını istiyorum. Büyükşehir'imiz destekliyor. Bu desteği verenlere, bu hizmetleri yapanlara sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alternatif ürün aronyaya ilgi yoğun

Yüksek antioksidan içermesi ve pek çok vitamine sahip olmasından dolayı sağlığa olumlu etkileri nedeniyle "Süper Meyve" olarak da adlandırılan aronya, son dönemde çiftçilerin ilgisini çekiyor. Alternatif ürün olması, yüksek gelir getirmesi nedeniyle de tercih edilen aronyanın, kandaki kolesterol seviyesini dengeleyerek damar tıkanıklığı, pıhtı oluşumu, saman nezlesi, sinüzit ve astım gibi hastalıkları önlediği, damarları güçlendirdiği ifade ediliyor. Konya dahil birçok ilde ekilen ve birçok faydası bulunan aronyanın hasadı ise Ağustos ayından itibaren Eylül sonuna kadar geçen süre içinde yapılıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya'da Çiftçilere Aronya Fidanı Desteği - Son Dakika

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