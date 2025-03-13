Konya'da Metalürji Burs Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konya'da Metalürji Burs Protokolü İmzalandı

Konya\'da Metalürji Burs Protokolü İmzalandı

Konya'da metalürji öğrencilerine burs ve istihdam için protokol imzalandı. Mesleki eğitime teşvik.

13.03.2025 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Döküm Kümesi Derneği arasında, 'Metalürji Teknolojisi Öğrencileri İçin Öğrenim Bursu İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokole göre; döküm sektörü sanayicileri, metalürji teknolojisi alanında okuyan öğrencileri istihdam ederek, maaşlarının yanı sıra burs verecek.

Konya Valisi İbrahim Akın'ın himayelerinde, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Konya Döküm Kümesi Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Acar tarafından imzalanan protokol kapsamında, Konya döküm sektörü sanayicileri, Mesleki Eğitim Merkezlerinin metalürji teknolojisi alanlarında okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini istihdam ederek, maaşlarının yanı sıra burs da verecek. Protokol töreninde konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, verilecek bursların meslek liselerini teşvik edeceğini söyledi. Burs veren sanayicilere teşekkür eden Akın, "Sanayicilerimizle oturduğumuzda dile getirilen konulardan biri, ara eleman temininde güçlük çekildiği. Sanayicilerimizin bu ara eleman teminini giderme noktasında, bu tür teşvikler yapılıyor. Bunlar son derece kıymetli. İnşallah yapılan bu destekler karşılığını bulacaktır. Sanayi odamız nezdinde, bu protokole katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"İnsan kaynağı probleminin çözümü mesleki eğitimde"

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de, imzaları atılan protokolün döküm sektörünün ara eleman temini kapsamında çok değerli olduğunu söyledi. Burs yardımının diğer bölümlere de örnek olacağını aktaran Büyükeğen, "Şehrimizin ve ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan insan kaynağı problemini çözüme kavuşturmanın yolunun mesleki eğitimden geçtiğini biliyoruz. Bu kapsamda biz de oda olarak mesleki eğitimi özendirici çalışmalar yapıyoruz. Bugün imzaları atılan protokolümüz ve döküm sektörü sanayicilerimiz tarafından verilecek olan burslar da öğrencilerimiz için cazibe oluşturacaktır" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de, verilecek bursun öğrencileri bu bölümlere teşvik edeceğini söyledi. Yiğit, "Sadece Konya'da değil, Türkiye'de de öğrencilerin metalürji bölümüne ilgisi az. Sektörde gençlere fazla talep var. Bu tür uygulamalar, öğrencilerimiz için özendirici olacaktır" ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Konya Döküm Kümesi Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Acar da, sektörün en önemli sorunlarından birinin insan kaynağı olduğunu ifade ederek, hayata geçirilecek protokol ile bu soruna çözüm oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Valiliği, Konya Valiliği, Ekonomi, Eğitim, konya, Burs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da Metalürji Burs Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Yaşlı kadın sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya çalıştı Yaşlı kadın sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya çalıştı
Beşiktaş’ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye’den bir stadyum 2. sırada Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
Tanyeli yaşam savaşı veriyor Durumu ağırlaştı Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı
Doğuştan fanatik Adını ve soyadını duyan inanamıyor Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı
“Son kabadayı“ Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş "Son kabadayı" Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş
Ölü olduğu iftara davet edilince ortaya çıktı Ölü olduğu iftara davet edilince ortaya çıktı
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek
Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım Ankara’ya teklif geldi Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
Putin Kursk’ta neden üniforma giydi Rusya’dan manidar yanıt Putin Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt
2 günlük bebeği boğup betona gömen firari anne ve anneanne tutuklandı 2 günlük bebeği boğup betona gömen firari anne ve anneanne tutuklandı
İkramiye alacak emekli sayısı belli oldu İkramiye alacak emekli sayısı belli oldu

14:11 Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
12:58 Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek
22:15 Markette mide bulandıran olay Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi Markette mide bulandıran olay! Kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi
21:50 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz
20:48 Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla katletti, 15 yaşındaki kızının 112 kaydı aileyi ağlattı Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla katletti, 15 yaşındaki kızının 112 kaydı aileyi ağlattı
20:29 Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı: En başta ben yanında olacağım Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı: En başta ben yanında olacağım
19:58 Kayseri’de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu
19:35 Ece’nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
18:53 Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık Sakın evinize bu sucuktan almayın Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık! Sakın evinize bu sucuktan almayın
18:49 Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti Genç kadın, 64 yaşındaki tacizcisini yakalayıp polise teslim etti
18:23 İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara’yı tehdit etti İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
18:04 Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 14:37:31. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Metalürji Burs Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.