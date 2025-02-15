Konya'da Yağışlar Azaldı, Çiftçiler Umutlu - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'da Yağışlar Azaldı, Çiftçiler Umutlu

Konya\'da Yağışlar Azaldı, Çiftçiler Umutlu

Konya Ovası'nda azalan yağışlar çiftçiyi etkilerken, son kar yağışı umut verdi.

15.02.2025 12:43
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Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen, yağışların azaldığı ve obruk oluşumlarının da devam ettiği Konya Ovası'nda bölgesel olarak geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışı çiftçiyi umutlandırdı. Geçen yılın Şubat ayına oranla yağışlarda yüzde 33, uzun yıllar normallerinde ise yüzde 43 oranında azalma olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yağışların az olmasının, hububat ürünlerinde birtakım verim düşüklüklerine ve kalitelerinde bozulmalara neden olabileceğini belirtiyor.

Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve bu yıl hububat ekim dönemlerinden sonra yaklaşık 4 ay boyunca yağışı bölgesel alan Konya Ovası'nda yağışlar azalıyor.

"Bölgemizde sık kuvvetli kar yağışı beklemiyoruz"

Şehir merkezinde kuvvetli yağış beklemediklerine dikkat çeken Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şef Hayati Alkan, "Bölgemizde sık kuvvetli kar yağışı beklemiyoruz. Geçit bölge olarak bilinen özellikle Alacabel ve Karaman, Mersin bağlantısı Sertavul Geçidi'nde zaman zaman kar yağışından dolayı trafikte aksamalar olabilir. Bu yüzden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var. Yağışların geneline bakacak olursak geçen seneye oranla Şubat ayında yağışlarda yüzde 33 dolayında, uzun yıllar normallerine baktığımızda yüzde 43 dolayında yağışlarda azalma olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Yağışların az olması hububat alanlarını doğrudan etkiliyor"

Uzun yıllar ortalamasına göre yaklaşık olarak yüzde 43'lük yağışlarda bir düşüş olduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Şubat ayının ortalarına geldik maalesef beklediğimiz kar yağışını alamadık. Geçen yıla göre de kar yağışı ve yağmur yağışlarına baktığımız zaman da yüzde 33'lük bir azalma var. Tabii yağışların az olması hububat alanlarını doğrudan etkiliyor. Konya bölgesinde hububat alanlarında büyük bir kısmı, yaklaşık yüzde 75'lik bir kısmı kıraç alanda yetiştirilmekte. Tabii buralarda da yağışların az olması, ürünlerin birtakım verim düşüklüklerine ve kalitelerinde bozulmalara neden olabiliyor. Konya kapalı bir havza suya çok ihtiyacı olan bir bölge. Kar yağışının yetersiz kalması, yer altı sularında da ciddi anlamda çekilmelere neden olacak. Çiftçilerimizin böylesi geçen dönemlerde mutlaka ekilişlerini yapmadan önce sulu alanlarda ekilişlerini yapmadan önce kuyularını kontrol etmeleri gerekmektedir. Eğer kuyularda çok ciddi anlamda bir çekilme varsa yeşil mahsulden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çiftçilerimizin zor şartlarda kıraç alanlarda yaptığı üretimleri bakanlığımız tarafından desteklenmesi oldukça önemli"

Şu ana kadar ara ara yağan yağışların hububatta bir problem yaşatmadığını anlatan Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Hububatların çıkışlarında herhangi bir problem yok. Tabii bundan sonraki yağışlar sapa kalkma dönemi dediğimiz nisan ayından sonraki yağışlar çok önemli. Tarım Bakanlığımız geçtiğimiz günlerde üretim planlamasıyla alakalı bir genelge yayınladı. Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın önderliğinde yürütülen bu programda tabii böylesi kurak geçen yıllarda bazı ürünlerde ihtiyaç duyulduğu takdirde ekstra desteklemenin de yapılacağı söylenmişti. İnşallah bu desteklemeye ihtiyaç duyulmaz, verimli bir sezon geçiririz ama bu şekilde yağışların devam etmesi muhtemelen verim kayıplarına neden olacağını düşünüyoruz. Burada bakanlığımızın desteklemesi de çok önemli. Çiftçilerimizin zor şartlarda kıraç alanlarda yaptığı üretimleri bakanlığımız tarafından desteklenmesi oldukça önemli" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya'da Yağışlar Azaldı, Çiftçiler Umutlu - Son Dakika

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